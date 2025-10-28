تنبيه للمسافرين إلى أمريكا.. قائمة بالمطارات المتوقفة بسبب الإضراب

ووفقًا لتقارير إعلامية، من بينها شبكة "سكاي نيوز"، فقد تأجّلت نحو (7000) رحلة يوم أمس (الاثنين) 27 أكتوبر 2025م، بالتزامن مع دخول الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه الـ27، وازدياد حالات الغياب في صفوف المراقبين الجويين الذين لم يتسلّموا رواتبهم منذ أسابيع.