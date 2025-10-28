تنبيه للمسافرين إلى أمريكا.. قائمة بالمطارات المتوقفة بسبب الإضراب

حذّرت مصادر طيران دولية من ارتباك واسع في حركة السفر داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية في تأجيل أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية، شمل عددًا من المطارات الرئيسية في البلاد.
ووفقًا لتقارير إعلامية، من بينها شبكة "سكاي نيوز"، فقد تأجّلت نحو (7000) رحلة يوم أمس (الاثنين) 27 أكتوبر 2025م، بالتزامن مع دخول الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه الـ27، وازدياد حالات الغياب في صفوف المراقبين الجويين الذين لم يتسلّموا رواتبهم منذ أسابيع.
وشهدت عدة مطارات رئيسية شللًا شبه تام في الحركة الجوية، أبرزها: مطار نيوارك الدولي في ولاية نيوجيرسي، ومطار أوستن في تكساس، ومطار دالاس فورت وورث الدولي، إلى جانب مطارات أخرى شهدت تأخيرات متواصلة وازدحامًا غير مسبوق في صالات المغادرة والوصول.
ويؤثر الإضراب على أكثر من (13 ألف) مراقب جوي و(50 ألف) موظف في إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA)، مما يعقّد عمليات التفتيش الأمني والجدولة اليومية للرحلات.
وحذّر خبراء الطيران من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى شلل جزئي في قطاع الطيران الأمريكي خلال الأيام المقبلة، خصوصًا مع اقتراب موسم السفر الشتوي وارتفاع الطلب على الرحلات الداخلية والدولية.
ويُعدّ هذا الإضراب من أبرز تداعيات الإغلاق الحكومي الفيدرالي الجاري، الذي يعكس الخلافات السياسية في واشنطن، ويؤثر بشكل مباشر على المرافق الحيوية والبنية التحتية الوطنية.