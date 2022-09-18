الإمارات.. منح تأشيرة جديدة للسياح القادمين لمدة 5 سنوات بهذه الشروط
أقرت دولة الإمارات منح تأشيرة جديدة للسياح للقادمين من جميع أنحاء العالم متعددة الدخول وصالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار بدون شروط مسبقة من حيث دعوة شركة أو ضامن أو مستضيف، ويبدأ العمل بها بعد أسبوعين، وتحديداً في 3 أكتوبر المقبل.
ولمنح هذه التأشيرة يشترط: توافر رصيد مالي يبلغ 15 ألف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وسداد المستحقات المالية (قيمة التأشيرة)، والتأمين الصحي، وصورة من جواز السفر وصورة شخصية ملونة.
ومن مميزات هذه التأشيرة أنها تسمح بالبقاء في الدولة مدة 90 يوماً ويجوز تمديدها.
كما تكون تأشيرة الدخول للزيارة صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.
ونصحت قبل التقدم بطلب تأشيرة سياحة إلى دولة الإمارات بالتأكد من أن الشخص قد لا يحتاج إليها إذا كان من الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول إلى دولة الإمارات أو دخول بدون تأشيرة مطلقاً.