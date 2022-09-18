الإمارات.. منح تأشيرة جديدة للسياح القادمين لمدة 5 سنوات بهذه الشروط

أقرت دولة الإمارات منح تأشيرة جديدة للسياح للقادمين من جميع أنحاء العالم متعددة الدخول وصالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإصدار بدون شروط مسبقة من حيث دعوة شركة أو ضامن أو مستضيف، ويبدأ العمل بها بعد أسبوعين، وتحديداً في 3 أكتوبر المقبل.