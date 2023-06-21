"السعودية" في المركز الثالث عالميًّا بمؤشر السفر الإسلامي العالمي عام 2023

يشار إلى أن مؤشر السفر الإسلامي يقدم رؤى حول سوق السفر الإسلامي المرن وسريع النمو، كما أنه يبحث في بعض الدوافع الرئيسية التي ستدفع سوق السفر الإسلامي، وستُمكن جميع أصحاب المصلحة في مجال السفر والسياحة من اغتنام الفرص في قطاع السفر الإسلامي، مع فَهم أفضل لمشهد السياحة الدينية.