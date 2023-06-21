"السعودية" في المركز الثالث عالميًّا بمؤشر السفر الإسلامي العالمي عام 2023

كشف تقرير "مؤشر السفر الإسلامي العالمي" الصادر عن شركة ماستركارد خلال عام 2023، عن حصول السعودية على المركز الثالث من بين 138 دولة عام 2023، إضافة إلى وجودها في صدارة الدول الإسلامية.
فيما جاءت إندونيسيا في المركز الأول، تلتها كل من ماليزيا والإمارات وتركيا.
وبرزت كل من إندونيسيا وماليزيا ومصر ضمن الأوائل الثلاثة الأفضل أداء هذا العام، بينما جاءت كل من زيمبابوي وزامبيا وفيتنام في المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي.
يشار إلى أن مؤشر السفر الإسلامي يقدم رؤى حول سوق السفر الإسلامي المرن وسريع النمو، كما أنه يبحث في بعض الدوافع الرئيسية التي ستدفع سوق السفر الإسلامي، وستُمكن جميع أصحاب المصلحة في مجال السفر والسياحة من اغتنام الفرص في قطاع السفر الإسلامي، مع فَهم أفضل لمشهد السياحة الدينية.
ويعتمد المؤشر على أربع ركائز أساسية، هي: حرية الدخول، والاتصالات والخدمات، وركيزة البيئة، متضمنة 16 مؤشرًا فرعيًّا.