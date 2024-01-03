الوجهات السياحية الأكثر طلبًا في إجازة نصف العام.. "تايلاند" في المقدمة والوصافة للقاهرة ودبي

وأشارت "حنان منصور" مدير تطوير الأعمال بشركة الاختيار السياحي، إلى أن لندن ودبي والمالديف وسويسرا والقاهرة؛ جذبوا النصيب الأكبر من أعداد المغادرين في هذه الإجازة الطويلة إلى حدّ ما، وهي معروفة بشكل أساسي أنها الأقرب جغرافيًّا وتستقبل السعوديين في إجازة نهاية الأسبوع بشكل عام، وإن كان هناك بدائل داخلية فتأتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة في أهم الوجهات الداخلية الجاذبة للسعوديين والمقيمين.