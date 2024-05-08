سوق السفر العربي.. السعودية في صدارة طلبات السفر للصينيين في 2024

أشار سوكبريت سينغ غاتورا مدير تطوير النظام البيئي في شركة هواوي، ولو بان نائب رئيس التسويق في شركة شانغهاي دونجفانج، إلى ارتفاع عدد السياح الصينيين الذين زاروا الشرق الأوسط بين الربع الأول من عام 2023 والربع الأول من عام 2024 بنسبة 54%.