السعودية تُدشِّن أكبر جامعة للسياحة والسفر في العالم بتكلفة مليار دولار.. هنا التفاصيل

أعلن أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، إطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة، بتكلفة مليار دولار، التي ستوفر أفضل تدريب في مجال السياحة والسفر، وتتمتع بحرم جامعي ضخم على مساحة 5 ملايين متر مربع في القدية.
وتفصيلاً، من المخطط أن يتم افتتاح المشروع بحلول عام 2027م. وقال الوزير "الخطيب": "اليوم أود أن أعلن افتتاح مدرسة الرياض للسفر والضيافة للسياحة والضيافة بالرياض. وقد تأثرت بالأمس كثيرًا بزيارة الأمين العام للمدارس، والالتقاء بالطلاب. هذه المدرسة هي هدية من السعودية للعالم؛ لأنها ستكون مفتوحة للجميع للاستمتاع بأفضل التدريب في مجال السياحة والضيافة".
وأوضح "الخطيب" في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، أنه "بحلول عام 2027 سنطلق الحرم الجامعي المستقبلي في القدية على أرض تبلغ مساحتها 5.000.000 متر مربع. وسيكلف بناء هذا المشروع أكثر من مليار دولار؛ لذلك فقد احتفلنا بالفعل أمس بالافتتاح، وفي عام 2027 سوف ننتقل إلى حرمنا الجامعي الضخم الذي سيساعد بالتأكيد الشباب من جميع أنحاء العالم على الحصول على أفضل تدريب".