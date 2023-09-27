السعودية تُدشِّن أكبر جامعة للسياحة والسفر في العالم بتكلفة مليار دولار.. هنا التفاصيل

وأوضح "الخطيب" في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، أنه "بحلول عام 2027 سنطلق الحرم الجامعي المستقبلي في القدية على أرض تبلغ مساحتها 5.000.000 متر مربع. وسيكلف بناء هذا المشروع أكثر من مليار دولار؛ لذلك فقد احتفلنا بالفعل أمس بالافتتاح، وفي عام 2027 سوف ننتقل إلى حرمنا الجامعي الضخم الذي سيساعد بالتأكيد الشباب من جميع أنحاء العالم على الحصول على أفضل تدريب".