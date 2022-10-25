الخطيب: السياحة في المملكة لكل شرائح السياح في العالم وحققنا حتى الآن 65 مليون زيارة

أكد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي أنه سيتم افتتاح 12 ألف غرفة فندقية في المملكة خلال عام 2022، وهو ما يمثل أعلى معدل عالميًّا.
ولفت وزير السياحة السعودي إلى أن لدى المملكة خيارات سياحية متنوعة لشرائح السياح المختلفة.
وقال "الخطيب": "قطاع السياحة يمثل 10% من اقتصاد العالم ومن الوظائف، ويعتبر أكثر قطاع تأثر بتفشي جائحة كورونا، وقد بدأنا نشهد عودة ونموًّا في القطاع. وفي هذا العام عدنا إلى 70% من مستويات ما قبل الجائحة".
وأوضح "الخطيب" أهمية قطاع الطيران خاصة ربط الوجهات السياحية بالمدن المصدرة للسياحة عبر رحلات بدون توقف، وإضافة ناقل وطني جديد في السعودية مهم جدًّا سيرفع من ربط السعودية بأهم المدن المصدرة للسياحة في العالم، ويرفع أيضًا معدلات الوصول إلى المدن السعودية، ويزيد من رغبة السياح في زيارة المملكة.
وتطرّق "الخطيب" إلى مسألة التنوع السياحي، وقال: "المملكة شاسعة، ونعرض منتجات على الشواطئ، ولدينا الجبال والصحاري، وفي الشتاء الأجواء معتدلة، ولهذا نستهدف كل الشرائح، مثل مشاريع البحر الأحمر التي تستقطب السياحة الفاخرة، ولدينا شريحة واسعة متوسطة وعددها كبير، ونستهدفها عبر برامج في جدة والمنطقة الشرقية".
وأشار "الخطيب" إلى أنه بعد إطلاق استراتيجية سياحية في 2019، جاءت جائحة كورونا، والآن تُحقق السعودية نتائج تاريخية، وقال: "حققنا 65 مليون زيارة، جزء من الخارج وجزء من الداخل، والمملكة حققت المركز الأول بين مجموعة العشرين في التعافي من كورونا بنسبة نمو 121%".
جاء ذلك عبر قناة "العربية" على هامش فعاليات مبادرة "مستقبل الاستثمار" التي تُعقد في الرياض حاليًا.