الخطيب: السياحة في المملكة لكل شرائح السياح في العالم وحققنا حتى الآن 65 مليون زيارة

وأشار "الخطيب" إلى أنه بعد إطلاق استراتيجية سياحية في 2019، جاءت جائحة كورونا، والآن تُحقق السعودية نتائج تاريخية، وقال: "حققنا 65 مليون زيارة، جزء من الخارج وجزء من الداخل، والمملكة حققت المركز الأول بين مجموعة العشرين في التعافي من كورونا بنسبة نمو 121%".