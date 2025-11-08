33 مليون زيارة بين المملكة والبحرين عبر "جسر الملك فهد " في عام واحد

سجلت المملكة العربية السعودية خلال عام 2024م ارتفاعًا ملحوظًا في إصدار رخص القيادة لأول مرة، حيث بلغ عددها أكثر من 1.2 مليون رخصة، بنسبة زيادة 6.6% مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ضمن تقريرها السنوي لمؤشرات النقل والمرور لعام 2024.
وأوضحت الإحصاءات أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة النمو السكاني، وزيادة الإقبال على القيادة من الجنسين، وتوسّع برامج التدريب في مدارس تعليم القيادة بالمناطق المختلفة، بالإضافة إلى التسهيلات الرقمية التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور ضمن خدماتها الإلكترونية عبر منصة "أبشر".
وفي جانب آخر، أظهرت البيانات أن عدد الركاب الذين عبروا المنافذ البرية للمملكة خلال عام 2024 بلغ 65.9 مليون راكب، تصدّرهم منفذ جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين بنسبة 49.9% من إجمالي حركة المسافرين البرية، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمنفذ كأحد أكثر المنافذ نشاطًا في المنطقة.
كما شملت الزيادة منافذ أخرى مثل منفذ البطحاء مع الإمارات، ومنفذ الحديثة مع الأردن، ومنفذ الرقعي مع الكويت، والتي شهدت جميعها ارتفاعًا في حركة العبور بدعم من النشاط السياحي والتجاري المتنامي في المملكة.
ويؤكد تقرير الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس النمو المتواصل في قطاعي النقل البري والمرور، وجهود الجهات المعنية في تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير منظومة النقل وتسهيل الحركة بين مناطق المملكة والدول المجاورة.