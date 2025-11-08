33 مليون زيارة بين المملكة والبحرين عبر "جسر الملك فهد " في عام واحد

سجلت المملكة العربية السعودية خلال عام 2024م ارتفاعًا ملحوظًا في إصدار رخص القيادة لأول مرة، حيث بلغ عددها أكثر من 1.2 مليون رخصة، بنسبة زيادة 6.6% مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ضمن تقريرها السنوي لمؤشرات النقل والمرور لعام 2024.