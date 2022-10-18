أرقام دولية.. طفرة في أداء الناقلات الجوية السعودية خلال 8 شهور

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تحقيق الناقلات الجوية السعودية طفرة كبرى في الأداء خلال الـ8 أشهر الماضية، ضمن نطاق شركات الشرق الأوسط، وجاءت كثاني أفضل أداء عالمي في حركة المسافرين حول العالم بنسبة 73.7% من مستويات ما قبل الجائحة.