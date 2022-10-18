أرقام دولية.. طفرة في أداء الناقلات الجوية السعودية خلال 8 شهور

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تحقيق الناقلات الجوية السعودية طفرة كبرى في الأداء خلال الـ8 أشهر الماضية، ضمن نطاق شركات الشرق الأوسط، وجاءت كثاني أفضل أداء عالمي في حركة المسافرين حول العالم بنسبة 73.7% من مستويات ما قبل الجائحة.
وحققت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً في حركة المسافرين نسبته 144.9% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، متجاوزةً الارتفاع الإجمالي في حركة المسافرين حول العالم البالغ 67.7%.
ومع زيادة حركة المسافرين فقد استعادت معدلات قدوم السياح بريقها، ووصلت إلى 70% من مستويات ما قبل كورونا بحلول نهاية هذا العام.
وارتفعت السياحة الوافدة إلى منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 157% و156% على التوالي في الأشهر الخمسة المنتهية في مايو، وهي ما زالت أقل من مستويات 2019.