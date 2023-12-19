8 تريليونات دولار.. حجم الإنفاق على سفر الأعمال في 2027

ووفقاً للتوقعات الإحصائية للرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات ( التي ترسم تاريخ وأداء صناعة اجتماعات الاتحادات الدولية من عام 1963 إلى عام 2022، فقد تم تسجيل 10602 حدث تجاري في جميع أنحاء العالم العام الماضي، منها 9009 أحداث، أي ما يصل لنسبة 85% كانت بشكل حضوري، حيث يمثل هذا زيادة مذهلة بنسبة 349% عن العام السابق عندما وقعت 2007 أحداث حضورية فقط، ومن المثير للاهتمام أن منطقة الشرق الأوسط قد استحوذت على أعلى نسبة من الحضور الشخصي بنسبة (94%) وفقاً للأرقام الرسمية للعام الماضي.