8 تريليونات دولار.. حجم الإنفاق على سفر الأعمال في 2027

كشف سوق السفر العربي عن شراكة استراتيجية مع الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA) والرابطة العالمية لقطاع سفر الأعمال (GBTA) للنسخة القادمة من الحدث، الذي سيقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.
ووفقاً للتوقعات الإحصائية للرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات ( التي ترسم تاريخ وأداء صناعة اجتماعات الاتحادات الدولية من عام 1963 إلى عام 2022، فقد تم تسجيل 10602 حدث تجاري في جميع أنحاء العالم العام الماضي، منها 9009 أحداث، أي ما يصل لنسبة 85% كانت بشكل حضوري، حيث يمثل هذا زيادة مذهلة بنسبة 349% عن العام السابق عندما وقعت 2007 أحداث حضورية فقط، ومن المثير للاهتمام أن منطقة الشرق الأوسط قد استحوذت على أعلى نسبة من الحضور الشخصي بنسبة (94%) وفقاً للأرقام الرسمية للعام الماضي.
وتشهد صناعة سفر الأعمال أيضاً نمواً كبيراً، كما يتضح من إحصائيات تقرير الرابطة العالمية لقطاع سفر الأعمال لعام 2023، أن الإنفاق العالمي على سفر الأعمال قد ارتفع بنسبة 47% ليصل إلى 1.03 تريليون دولار أمريكي العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو إلى ما يقرب من 1.8 تريليون دولار عالمياً بحلول عام 2027.
وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط دانييل كورتيس: تشير جميع الأبحاث إلى نمو فعاليات الأعمال وقطاعات سفر الأعمال بسرعة، فلقد كانت هذه القطاعات دائماً قطاعات مهمة في سوق السفر العربي، حيث ستسهم الشراكة الرسمية مع الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات والرابطة العالمية لسفر الأعمال لنسخة 2024 في نقل عروضنا إلى المستوى التالي