معرض كان بفرنسا يشهد استعراضًا لمشروع "الدرعية أرينا" أحدث مشروعات الترفيه السعودية

أكد جيري أنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية، أن مشروع أرينا يمزج بين التطور والحداثة ويجسد نمط الحياة الأصيل في الدرعية، ويضع معيارًا جديدًا للوجهات العالمية المتجذرة في التراث والثقافة الضاربة في أعماق التاريخ.
جاء ذلك خلال مشاركة شركة الدرعية السعودية في المعرض العالمي للعقار في مدينة كان الفرنسية، وبحضور وزير الاستثمار البريطاني اللورد دومينيك جونسون والذي يشارك فيه 90 دولة.
ومن المقرر أن يصبح مشروع أرينا أحد أهم وأكبر المواقع الترفيهية والثقافية في منطقة الشرق الأوسط، بمساحة 76 ألف متر مربع و20 ألف مقعد.
وتُمثل التصاميم التي قدمتها الشركة العالمية لمشروع "الدرعية أرينا" جزءًا من تطوير المخطط الرئيس بقيمة 63.2 مليار دولار.
ويعد من المفاهيم الفريدة والأفكار الاستثنائية التي تستلهم تفاصيلها من البيئة الطبيعية والثقافة الأصيلة والهندسة المعمارية النجدية، وتتماشى مع أهداف المشروع ليكون بمثابة علامة سياحية مميزة، تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم وتُغير مشهد الفعاليّات في منطقة الشرق الأوسط.
كما ستمثل «الدرعية أرينا» تجربة ترفيهية وثقافية مميزة، قبل وبعد حضور الفعاليّات، مع إمكانية الوصول المباشر إلى منطقة التسوق وتناول الطعام، والاستمتاع بمجتمع الدرعية النابض بالحياة، خصوصًا مع توفر ساحات ومواقع خارجية للعروض والفعاليّات، وحديقة ومساحات خضراء للزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها.