معرض كان بفرنسا يشهد استعراضًا لمشروع "الدرعية أرينا" أحدث مشروعات الترفيه السعودية

كما ستمثل «الدرعية أرينا» تجربة ترفيهية وثقافية مميزة، قبل وبعد حضور الفعاليّات، مع إمكانية الوصول المباشر إلى منطقة التسوق وتناول الطعام، والاستمتاع بمجتمع الدرعية النابض بالحياة، خصوصًا مع توفر ساحات ومواقع خارجية للعروض والفعاليّات، وحديقة ومساحات خضراء للزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها.