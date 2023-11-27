هذا ما فعلته الهيئة السعودية للسياحة في الصين.. شاهد التفاصيل

أكد فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، أن جمهورية الصين الشعبية واحدةٌ من أهم الأسواق الاستراتيجية الرئيسية المستهدفة باعتبارها واحدة من أكبر مصادر السياح الدوليين؛ حيث تستهدف المملكةُ الوصولَ إلى 5 ملايين سائح صيني بحلول العام 2030، كما استقبلت المملكة هذا العام أكثر من 100 ألف زائر من الصين.
وعبّر "حميد الدين" عن سعادته بإطلاق الحملة الترويجية للترحيب بالسياح من جمهورية الصين الشعبية ودعوتهم للاستمتاع بالوجهات الفريدة والتجارب السياحية الملهمة، والحفاوة السعودية والثقافة الغنية والأصيلة.
وكانت الهيئة قد أطلقت حملتها الترويجية الدولية الأولى في جمهورية الصين، خلال الأسبوع الماضي؛ بهدف دعوة الصينيين لاستكشاف الوجهات والباقات والتجارب السياحية الغنية والمتنوعة بالمملكة العربية السعودية، وتتضمن مهرجان السوق السعودي الذي يحتفي بالتراث والثقافة والطبيعة الساحرة وبحضور نائب الرئيس التنفيذي للثقافة بمدينة شنغهاي جين لي، ورئيس أسواق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بالهيئة السعودية للسياحة الحسن الدباغ.
وتَضمنت الحملةُ الترويجية إطلاقَ سلسلة من العروض المرئية والصوتية التي تُبرز المواقع الطبيعية والتاريخية والفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، وتسلط الأضواء على الخيام وقوافل الجمال، إضافة لجولة ممتعة في الدرعية التاريخية، وقلعة المصمك، وسوق الزل، ورحلة خاصة لتعلّم صناعة العطور، بجانب الانطلاق في رحلة برية، ثم التحليق في سماء العلا، والغوص في أعماق البحر الأحمر، كما تم تطوير عدد من المواد التوجيهية والبرامج التعليمية بلغة الماندرين الصينية؛ للتعريف بالثقافة السائدة وطريقة ارتداء الملابس التقليدية السعودية، وكيفية الاتصال بالإنترنت في المطارات الدولية التي تساعد المسافر الصيني في التخطيط لرحلة سلسة وممتعة وآمنة.