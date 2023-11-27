هذا ما فعلته الهيئة السعودية للسياحة في الصين.. شاهد التفاصيل

وتَضمنت الحملةُ الترويجية إطلاقَ سلسلة من العروض المرئية والصوتية التي تُبرز المواقع الطبيعية والتاريخية والفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية، وتسلط الأضواء على الخيام وقوافل الجمال، إضافة لجولة ممتعة في الدرعية التاريخية، وقلعة المصمك، وسوق الزل، ورحلة خاصة لتعلّم صناعة العطور، بجانب الانطلاق في رحلة برية، ثم التحليق في سماء العلا، والغوص في أعماق البحر الأحمر، كما تم تطوير عدد من المواد التوجيهية والبرامج التعليمية بلغة الماندرين الصينية؛ للتعريف بالثقافة السائدة وطريقة ارتداء الملابس التقليدية السعودية، وكيفية الاتصال بالإنترنت في المطارات الدولية التي تساعد المسافر الصيني في التخطيط لرحلة سلسة وممتعة وآمنة.