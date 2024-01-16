سوق السفر السعودي يسجل 16 دولة ويدشن أول معرض للتواصل المباشر في المملكة

ويقام ضمن فعاليات المعرض العديد من جلسات النقاش وورش العمل، ويستعرض مزايا البرامج السياحية الجديدة التي تركز على أهمية المسؤولية في رسم ملامح مستقبل السفر في عام 2024، بالإضافة إلى مشاركة الخبراء العالميين وعدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة والخليج والمنطقة، ليوفر المعرض صورة شاملة حول كيفية تعزيز مستويات الفخامة والاستدامة.