خبراء: التيك توك يزيح جوجل من عرش البحث عن وجهات السفر لعام 2024

وفي كلمته أكد هاريس ويتبيك وزير مجلس السياحة في غواتيمالا، خلال مشاركته في حوار تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، أنها أصبحت أبرز الإستراتيجيات الحالية والمستقبلية في غواتيمالا لجذب السياح الشباب، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة التي تتماشى مع قيم المجتمع المحلي.