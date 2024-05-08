خبراء: التيك توك يزيح جوجل من عرش البحث عن وجهات السفر لعام 2024

أكد العديد من خبراء السفر في سوق السفر العربي، خلال جلسة حوارية في "مسرح المستقبل" ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2024، تأثير منصات التواصل الاجتماعي على قرارات السفر.
واستعرض الخبراء أبرز التوجهات العالمية الحالية لتفضيلات مختلف شرائح المسافرين حول العالم، حيث يفضل 40٪ من المسافرين الذين تزيد أعمارهم على 30 عاماً تطبيق "تيك توك" الآن للبحث عن معلومات السفر بدلاً من "جوجل".
وأكد الخبراء أهمية الدور المحوري لوسائل التواصل الاجتماعي في التأثير على قرارات السفر لجيل الشباب، وكيف يمكن الاستفادة من هذه المنصات في تطوير المشهد السياحي.
وفي كلمته أكد هاريس ويتبيك وزير مجلس السياحة في غواتيمالا، خلال مشاركته في حوار تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، أنها أصبحت أبرز الإستراتيجيات الحالية والمستقبلية في غواتيمالا لجذب السياح الشباب، مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة التي تتماشى مع قيم المجتمع المحلي.
من جهته، أشار مارك أنطوان سيمون من "تيك توك"، إلى تأثير محتوى الفيديوهات القصيرة والمميزة على قرارات السفر بشكل كبير، موضحاً أن هذا الأمر ساهم في تغيير طريقة البحث عن المعلومات في الوقت الحالي.
ولفت إلى أهمية سوق السفر العربي بدبي في التعاون مع علامات تجارية أخرى وتعزيز حضور قطاع الترفيه الفاخر عبر منصات التواصل الاجتماعي والاهتمام بالقصص التي تبرز أهمية القطاع، منوهاً إلى افتتاح أول حديقة مائية كاملة الخدمات في إمارة دبي بحلول 2025.
وفي المتوسط، يبحث المسافرون في 38 موقع سفر مختلفاً لمعرفة إلى أين يذهبون، وكيفية الوصول إلى هناك، واختيار أفضل خيارات الحجز، فيما أشار 58% منهم إلى أنهم قاموا بإلغاء حجز لأن العملية كانت مرهقة للغاية.
وتعتبر السعودية من أبرز الأمثلة العالمية على تأثير قوة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وشهدت قفزة نوعية في عام 2024 لتتحول إلى وجهة سياحية بارزة بعد أن اكتسبت شعبية مفاجئة بفضل تدفق مقاطع الفيديو التي تعرض وتتحدث عنها.