أغرب المدن.. "مدينة الجن" قصة أسطورية في قلب الأناضول.. شاهد الصور

وتتألف مدينة الجن من 13 طبقة تحت الأرض، وفقًا لما توصل إليه العلماء حتى الآن، إلا أن ثمانية منها فقط يمكن زيارتها ورؤيتها بين الطابقين الثالث والرابع، حيث يوجد درج عمودي، يؤدي إلى ممر كنيسة صليبية في الطابق الأدنى، يبلغ أبعادها بين 9 و20 مترًا مع سقف يبلغ ارتفاعه 3 أمتار.