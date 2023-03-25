أغرب المدن.. "مدينة الجن" قصة أسطورية في قلب الأناضول.. شاهد الصور

ضمن سلسلة "أغرب المدن"، التي تُنشر في شهر رمضان الفضيل، هناك مدينة عجيبة للغاية، تقع بالقرب من مدينة كبادوكيا في تركيا، وهي واحدة من المدن الغريبة، ويطلق عليها "مدينة الجن" في ولاية نوشهير التركية وسط الأناضول، وتروي قصة أسطورة حقيقية موجودة تحت الأرض.
اكتُشفت المدينة عام 1963، وأطلق عليها الأهالي اسم "مدينة الجن"؛ لوجودها على بُعد 40 مترًا تحت سطح الأرض.
وتتألف مدينة الجن من 13 طبقة تحت الأرض، وفقًا لما توصل إليه العلماء حتى الآن، إلا أن ثمانية منها فقط يمكن زيارتها ورؤيتها بين الطابقين الثالث والرابع، حيث يوجد درج عمودي، يؤدي إلى ممر كنيسة صليبية في الطابق الأدنى، يبلغ أبعادها بين 9 و20 مترًا مع سقف يبلغ ارتفاعه 3 أمتار.
ويسكن المدينة قرابة 10 آلاف شخص، وتتضمن ممرات سرية مزودة بـ 3 فتحات رئيسية، يتم إغلاقها عبر صخور دائرية، يتراوح ارتفاعها بين المتر والمتر ونصف المتر، بعرض 50 سم، ويصل وزن الواحدة منها إلى 500 كجم.
وتضم المدينة أنفاقًا، يصل طولها إلى 8 كم، تقود لمدينة ثانية تحت الأرض، تُدعى "كابادوسيا". وفسَّر العلماء ذلك بأن البشر الذين أقاموا في هذه المدينة كانوا يختبئون من شيء ما.
ويوجد نهر يمرُّ بها عبر آبار أسطوانية الشكل، يصل جميع طوابق المدينة. والأمر المذهل هو عدم وقوع كوارث انسدادية في سراديب أو ممرات المدينة.