في الدورة الثانية على التوالي.. الرياض تشهد انطلاق "قمة الضيافة" العالمية غدًا

وفي السياق ذاته، اجتمع المجلس الاستشاري الخاص بقمة الاستثمار في مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، الذي تأسس حديثًا ويضم 37 مختصًا من أبرز المسؤولين والشخصيات المرموقة في قطاع الضيافة في المملكة والمنطقة، في شهر نوفمبر الماضي لمناقشة المحور الأساس للقمة وصياغة جدول الفعاليّات والأعمال الخاص بنسخة هذا العام.