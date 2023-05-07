في الدورة الثانية على التوالي.. الرياض تشهد انطلاق "قمة الضيافة" العالمية غدًا

تنطلق غدًا الاثنين الموافق 8 مايو الجاري، لقاءات "قمة الاستثمار في مستقبل الضيافة" من جديد هذا العام تحت عنوان "الاستثمار في التغيير" .
وتفصيلاً، وتشهد القمة حضور أبرز المسؤولين وصناع القرار في مجال الاستثمار في قطاع الضيافة على مستوى العالم لتوفير مساحة خاصة تمكنهم من التواصل وتبادل الأفكار والخبرات واستكشاف الشراكات الجديدة لرسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة.
ويتضمن برنامج القمة عدد القضايا المهمة مثل الاستدامة والابتكار، والشركات الناشئة، وتنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى الجولات المتميزة المخصصة لقطاع المطاعم والمأكولات والتي ستلقي الضوء على أبرز مفاهيم المطاعم الجديدة والمبتكرة في السوق السعودية.
ويتركز محور فعاليّات القمة لهذا العام حول "الاستثمار في التغيير"، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية التغيير الإيجابي الذي يمكن تحقيقه من خلال الاستثمار في الوقت والتجارب والخبرات في قطاع الضيافة لمواكبة التطورات والتغيرات لرسم ملامح مستقبل أفضل لقطاع الضيافة.
وفي السياق ذاته، اجتمع المجلس الاستشاري الخاص بقمة الاستثمار في مستقبل الضيافة في المملكة العربية السعودية، الذي تأسس حديثًا ويضم 37 مختصًا من أبرز المسؤولين والشخصيات المرموقة في قطاع الضيافة في المملكة والمنطقة، في شهر نوفمبر الماضي لمناقشة المحور الأساس للقمة وصياغة جدول الفعاليّات والأعمال الخاص بنسخة هذا العام.