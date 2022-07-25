لأول مرة.. الريال السعودي يتخطى حاجز الـ5 جنيهات مصرية

ووفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن هذا الارتفاع لم يحدث من قبل، وكان أقصى ارتفاع الأسبوع الماضي عندما وصل إلى 4.99 قرش، متخطيًا مستويات 2014 الذي وصل الريال فيه إلى 4.90 في مقابل الجنيه المصري، مسجلًا أعلى سقف وصل إليه الريال السعودي.