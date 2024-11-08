76% منها مكتملة.. الإجازة الدراسية ترفع أسعار فنادق الرياض لمستوى قياسي

سجلت الفنادق في الرياض انتعاشًا قويًا في الحجوزات، بالتزامن مع إجازة االفصل الدراسي الأول التي بدأت من 7 إلى 17 نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة الغرفة في ليلة واحدة 7 آلاف ريال، وخاصة في فنادق الخمس نجوم بمنطقة وسط الرياض.
وتباينت أسعار الفنادق لفئة الخمسة والأربعة نجوم حسب تطبيقات الحجوزات الإلكترونية ما بين الـ 4 آلاف ريال حتى 80 ألف ريال، مسجلة ارتفاعًا غير مسبوق، تزامناً مع موسم الرياض وفعالياته المتنوعة التي تشهدها العاصمة.
وحسب "بوكيينج"، وصلت نسبة الإشغال في بعض الفنادق في وسط الرياض والقريبة من المطار إلى 100%؛ فيما اكتمل الإشغال في 76% من الفنادق ووصلت أسعار الشقق والأجنحة غير المصنفة في مواقع الحجوزات الفندقية لليوم الواحد لما يتراوح ما بين 8 آلاف إلى 12 ألف ريال.
يذكر أن القطاع السياحي في السعودية قد سجل رقمًا قياسيًّا بعد افتتاح 12 ألف غرفة فندقية، وهو المعدل الأعلى عالميًّا في عالم الفنادق والضيافة.
وبحسب تقديرات "نايت فرانك"؛ فإن معدلات النمو القوية مرشحة للاستمرار حتى 2030؛ حيث من المتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية من نحو 128 ألف غرفة حاليًا إلى نحو 403 آلاف غرفة بحلول 2030؛ مما يشكل قفزة بنحو 215%.