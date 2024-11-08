76% منها مكتملة.. الإجازة الدراسية ترفع أسعار فنادق الرياض لمستوى قياسي

سجلت الفنادق في الرياض انتعاشًا قويًا في الحجوزات، بالتزامن مع إجازة االفصل الدراسي الأول التي بدأت من 7 إلى 17 نوفمبر 2024، حيث بلغت قيمة الغرفة في ليلة واحدة 7 آلاف ريال، وخاصة في فنادق الخمس نجوم بمنطقة وسط الرياض.