إطلاق أول منتج وطني للتأمين على الأنشطة السياحية الساحلية في المملكة

وعقدت الهيئةُ السعودية للبحر الأحمر بالشراكة مع هيئة التأمين، سلسلةً من اللقاءات والاجتماعات مع شركات التأمين، أسفرت عن توفير منتج وطني مبتكر لأول مرة بالمملكة، يشمل الأنشطة السياحية الساحلية في المملكة؛ ومنها نشاط الإبحار، والتجديف، التزلج على الماء، الغوص، ركوب الزوارق، وركوب الأمواج، بما يغطّي احتياجات ممارسي الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، ويسهم في تعزيز جاذبيتها.