"ويز إير" تطرح "تذكرة واحدة لكل الرحلات" بسعر ألفي ريال.. هذه شروطها

طرحت شركة ويز إير "Wizz Air" للطيران منخفضة التكاليف، بطاقة "All You Can Fly" الجديدة التي ستمنح المسافرين فرصة حجز عدد غير محدود من الرحلات لمدة عام بدءًا من 25 سبتمبر 2024؛ حسب ما ذكره موقع CNN.