"ويز إير" تطرح "تذكرة واحدة لكل الرحلات" بسعر ألفي ريال.. هذه شروطها

ورصد الخبراء المتخصصون غموض شروط وأحكام عرض التذكرة الواحدة؛ حيث لا تضمن وجود مقاعد متاحة عند ركوب الطائرة أو توفير تذاكر الطيران، ويتوقف الحصول على العرض على وجود سعة للمقاعد وتوافرها وعدد الركاب على متن الرحلة، وعدد إجمالي أعضاء برنامج "All You Can Fly" والمحدد حاليًا بـ10 آلاف شخص كحد أقصى فقط ولا يقبل أكثر من ذلك في هذا العرض.