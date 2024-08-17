"ويز إير" تطرح "تذكرة واحدة لكل الرحلات" بسعر ألفي ريال.. هذه شروطها

طرحت شركة ويز إير "Wizz Air" للطيران منخفضة التكاليف، بطاقة "All You Can Fly" الجديدة التي ستمنح المسافرين فرصة حجز عدد غير محدود من الرحلات لمدة عام بدءًا من 25 سبتمبر 2024؛ حسب ما ذكره موقع CNN.
وستغطي البطاقة التي يبلغ سعرها 660 دولارًا بما يعادل 2300 دولار على شبكة ويز إير بالكامل، وتشمل معظم أجزاء أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وحتى الشرق الأوسط؛ لكنها لا تغطي الرحلات الداخلية في إيطاليا.
يستطيع الأعضاء حجز الرحلات خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة؛ مما يجعلها مناسبة للمسافرين الدائمين الذين يمكنهم التحرك بحرية في اللحظات الأخيرة، ولا يمكن حجز الرحلة سوى بتذكرة ذهاب فقط؛ مما يعني أن معظم الأشخاص سيضطرون إلى حجز رحلة ذهاب دون معرفة موعد عودتهم بالضبط.
يشار إلى أن إلغاء الرحلة ثلاث مرات، أو عدم الحضور؛ سيؤدي إلى إلغاء عضويتك تلقائيًّا؛ في حين سيتمكن المسافر من الاستمتاع برحلات غير محدودة تصل إلى 3 رحلات في اليوم طوال العام، ولكل رحلة يجب دفع رسوم ثابتة قدرها 11 دولارًا.
ورصد الخبراء المتخصصون غموض شروط وأحكام عرض التذكرة الواحدة؛ حيث لا تضمن وجود مقاعد متاحة عند ركوب الطائرة أو توفير تذاكر الطيران، ويتوقف الحصول على العرض على وجود سعة للمقاعد وتوافرها وعدد الركاب على متن الرحلة، وعدد إجمالي أعضاء برنامج "All You Can Fly" والمحدد حاليًا بـ10 آلاف شخص كحد أقصى فقط ولا يقبل أكثر من ذلك في هذا العرض.
ولم تتمكن شركة الطيران من توضيح مستوى الحمولة المسموح به أو غير المسموح به.
وفي شهر يونيو 2024 تم اختيار "Wizz" كأسوأ شركة طيران في المملكة المتحدة من حيث التأخير في رحلات الطيران للسنة الثالثة على التوالي.
ورغم أن أسطولها من طائرات "الإيرباص" الجديدة يجعلها واحدةً من أصغر الأساطيل وأكثرها كفاءة في استهلاك الوقود؛ إلا أن التوسع السريع لشركات الطيران الاقتصادية، يشكّل أحد العوامل الرئيسية للسجل البيئي السيئ للطيران.