إياتا: تغيير التحويلات المالية في دول الخليج من نصف شهري إلى أسبوعي في هذا الموعد.. باستثناء هذه الدول

وسيطبق هذا التغيير على دول الخليج التالية: عمان، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين؛ حيث سيتم نشر هذه التغييرات بما في ذلك تواريخ التحويل المالي وتسويات الفواتير في تطبيق التقويم الموجود من خلال بوابة عملاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي قبل يناير 2024.