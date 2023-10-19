إياتا: تغيير التحويلات المالية في دول الخليج من نصف شهري إلى أسبوعي في هذا الموعد.. باستثناء هذه الدول

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تغيير في التحويلات الخاصة بخطط الفواتير والتسديد BSP لشركات ووكالات السياحة والسفر المعتمدة لدى إياتا من نصف شهرية إلى أسبوعية اعتبارًا من 1 يناير 2024.
وسيطبق هذا التغيير على دول الخليج التالية: عمان، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين؛ حيث سيتم نشر هذه التغييرات بما في ذلك تواريخ التحويل المالي وتسويات الفواتير في تطبيق التقويم الموجود من خلال بوابة عملاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي قبل يناير 2024.
ويؤكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" التزامه بتسهيل التسويات المالية للوكلاء المعتمدين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا وشركات الطيران الأعضاء تحت مظلة برنامج وكالة الركاب.