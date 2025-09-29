الريلز وقصص منصات التواصل تزيح المتعة والراحة من صدارة رغبات المسافرين في العالم

وفي دراسة أخرى بعنوان From Likes to Luggage نُشرت في المكتبة الطبية الوطنية الأميركية، تبيّن أن المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، مثل الصور والتجارب الشخصية، أصبح المحرك الأساسي لقرارات السفر، حيث يسعى الكثير من الأشخاص لزيارة الأماكن التي يشاهدونها عبر السوشيال ميديا. وخلصت الدراسة إلى أن هذا الاتجاه غيّر سلوكيات السفر من البحث عن المعرفة والاستكشاف إلى السعي وراء التجارب القابلة للتوثيق والمشاركة.