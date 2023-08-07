للسعوديين.. بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية لدخول روسيا الاتحادية.. هنا التفاصيل

كما سيساهم تقصير الموعد النهائي لإصدار التأشيرات وغياب الأوراق وضرورة الذهاب إلى القنصلية مع الوثائق، في نمو عدد السائحين القادمين لروسيا من العديد من الدول، وفي مقدمتها الهند والصين، بالإضافة إلى دول أخرى.