للسعوديين.. بدء العمل بالتأشيرة الإلكترونية لدخول روسيا الاتحادية.. هنا التفاصيل

أعلنت الحكومة الروسية دخول نظام التأشيرات الإلكترونية لمواطني 55 دولة لأغراض الزيارات السياحية والتجارية والإنسانية، حيز التنفيذ في روسيا، وتضم هذه الدول: المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين.
وتُمنح التأشيرات الإلكترونية لمرة واحدة، وتسمح للمواطنين الأجانب بالبقاء في روسيا الاتحادية لمدة لا تزيد عن 16 يوماً اعتباراً من يوم الدخول لأراضيها.
وبفضل نظام التأشيرة الإلكتروني، والتي تتكلف 200 ريال، ستكون إجراءات التسجيل للسائحين الأجانب أسهل وأرخص بثلاث إلى أربع مرات.
كما سيساهم تقصير الموعد النهائي لإصدار التأشيرات وغياب الأوراق وضرورة الذهاب إلى القنصلية مع الوثائق، في نمو عدد السائحين القادمين لروسيا من العديد من الدول، وفي مقدمتها الهند والصين، بالإضافة إلى دول أخرى.
تعرفوا على الدول الـ55 التي لديها الصلاحية لتقديم الطلب على التأشيرة الإلكترونية والإجراءات المطلوبة لتقديم الطلب على تأشيرة إلكترونية موحدة لدخول مواطني الدول الأجنبية إلى روسيا الاتحادية.