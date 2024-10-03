تقرير... التجارة الإلكترونية في المملكة تشهد نمواً مستداماً بفضل التحول الرقمي وزيادة القوة الشرائية

وشهدت منصّة "تيك توك" في هذا الإطار توجهًا واضحًا نحو سلوكيات التسوق المستمر على منصتها، إذ يتفاعل الجمهور الذي تتراوح اهتماماته بين مجموعة متنوعة من الفئات الآن مع العلامات التجارية طوال الربع الرابع من العام، مما يسلّط الضوء على الأهمية المتزايدة لاستمرارية نشاط العلامات التجارية طوال الربع الرابع بدلاً من التركيز على فترات العروض الترويجية لتلبية الطلب المتزايد.