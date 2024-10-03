تقرير... التجارة الإلكترونية في المملكة تشهد نمواً مستداماً بفضل التحول الرقمي وزيادة القوة الشرائية

يواصل قطّاع التجارة الإلكترونية تحقيق نمو مستدام مع توقعات بمزيد من التطور والازدهار في المستقبل بفضل الدعم الحكومي والتطور التكنولوجي، وذلك في ظل تعدد منصات التجارة الإلكترونية في المملكة وما تُقدمه من خدمات ومميزات متنوعة تلبية لاحتياجات مختلف الأعمال التجارية ضمن "رؤية 2030".
ورسخت المملكة مكانة استثنائية على الخارطة الاقتصادية العالمية باعتبارها السوق الأكثر استقطاباً للعلامات التجارية والاستثمارات بفضل السياسات والتوجهات والمبادرات المواكبة للعصر فضلاً عن التسهيلات المقدمة.
وفي هذا السياق، أكد تقرير منصّة "تيك توك" تزايد القوة الشرائية لدى مختلف الفئات السكانية المتنوعة في المنطقة، بما في ذلك المملكة التي تعد أحد أكبر الأسواق.
ويتوقع التقرير تصاعد هذا الاتجاه خلال عام 2024، وذلك نظراً لزيادة اعتماد المستهلكين على المنصات الرقمية لاكتشاف العلامات التجارية والتفاعل معها
ويقول أربعة من كل خمسة متسوقين إنهم يستكشفون دوماً علامات تجارية ومنتجات تجذب اهتمامهم على منصّة "تيك توك"، ويعبر 67% من المستهلكين عن زيادة احتمالية شرائهم للمنتج ما بعد رؤية إعلان له على المنصة، لذا أدركت العلامات التجارية أن فترات الخصومات التقليدية يجب أن تمتد الآن لتشمل جميع أيام "الربع الذهبي".
وأشار تقرير "تيك توك" إلى تصاعد مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المملكة بالتسوق عبر الإنترنت، كما أشار إلى أن العلامات التجارية تحرص على الارتقاء بأعمالها وتعزيز التفاعل مع المستهلكين.
وأكد رئيس شراكات الأعمال للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية وحلول الأعمال العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منصة "تيك توك"، عارف يحيى أن مشهد البيع بالتجزئة يشهد نموًا سريعًا وازدهارًا للعلامات التجارية فرصة نادرة لاستغلال فترات التفاعل الشديد على مدار العام. مع استمرار نمو ثقة المستهلكين بالتسوق عبر الإنترنت وازدهار السوق.
وشهدت منصّة "تيك توك" في هذا الإطار توجهًا واضحًا نحو سلوكيات التسوق المستمر على منصتها، إذ يتفاعل الجمهور الذي تتراوح اهتماماته بين مجموعة متنوعة من الفئات الآن مع العلامات التجارية طوال الربع الرابع من العام، مما يسلّط الضوء على الأهمية المتزايدة لاستمرارية نشاط العلامات التجارية طوال الربع الرابع بدلاً من التركيز على فترات العروض الترويجية لتلبية الطلب المتزايد.
كما شهدت العلامات التجارية التي حافظت على حضورها المستمر طوال الربع الرابع من العام تحسناً كبيراً في أدائها التسويقي خلال هذه الفترة، كما شهدت هذه العلامات التجارية زيادة في معدلات تحويل الزوار إلى عملاء بنسبة 44% وانخفاضاً بنسبة 79% في تكلفة الإجراء وزيادة بمعدل 1.1 ضعف في عمليات شراء المنتجات مقارنةً بالعلامات التجارية التي ركزت فقط على مناسبات تسوق معينة.
وقد تمكن المسوقون من ضمان استمرارية تفاعل المستهلكين وتعزيز ولائهم للعلامة التجارية على نحو يتجاوز الصيحات الموسمية من خلال تنفيذ إستراتيجية تسويق مستمرة تجمع بين المحتوى الإبداعي والإعلانات المبتكرة بالاستعانة بالأدوات المتنوعة لمنصّة "تيك توك".