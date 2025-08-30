الناقلات السعودية تحقق تقدماً في قائمة أفضل خطوط الطيران بالشرق الأوسط 2025

حققت شركات الطيران السعودية إنجازاً جديداً في مشهد النقل الجوي الإقليمي، بعدما تقدمت في تصنيف مؤسسة سكاي تراكس البريطانية لأفضل خطوط الطيران بالشرق الأوسط لعام 2025، وهو التصنيف العالمي الأبرز في قطاع الطيران، والذي يستند إلى استطلاعات رأي مئات الآلاف من المسافرين حول العالم، ويقيس مؤشرات الخدمة والكفاءة وجودة تجربة السفر.
برزت الخطوط السعودية بين الشركات الأكثر تقدماً في المنطقة، إذ نالت جائزة "أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط"، وتقدمت إلى المرتبة الـ17 عالمياً، ما يعكس نجاح استراتيجيتها التوسعية المتماشية مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للنقل الجوي.
كما واصلت شركة طيران ناس تعزيز مكانتها كأبرز ناقل اقتصادي في المنطقة، بعد فوزها بلقب "أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط" للعام الثامن على التوالي، ودخولها قائمة أفضل 10 شركات طيران اقتصادي في العالم، بفضل قدرتها على الجمع بين الأسعار التنافسية وجودة الخدمة. وظهر طيران أديل بدوره في قائمة أفضل 10 ناقلات بالشرق الأوسط، ما يعكس توسع خيارات السفر منخفض التكلفة في السوق السعودي.
ورغم حفاظ الخطوط القطرية على المركز الأول إقليمياً وعالمياً، وجاءت طيران الإمارات في المرتبة الثانية إقليمياً والرابعة عالمياً، فإن بروز الناقلات السعودية ضمن المراتب الأولى يؤكد صعود المملكة كقوة منافسة إقليمياً. كما حافظت ناقلات خليجية مثل الاتحاد والعمانية على مواقعها ضمن القائمة، مما يعكس تنامي المنافسة والتطوير في قطاع الطيران بالمنطقة.
ويرى خبراء أن التقدم السعودي في تصنيف سكاي تراكس جاء نتيجة استثمارات ضخمة في تحديث الأسطول وتطوير المطارات وتحسين تجربة المسافر، متوقعين أن يتعزز حضور الناقلات السعودية مع انطلاق مشاريع كبرى مثل مطار الملك سلمان الدولي في الرياض والتوسع نحو وجهات جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا.