الناقلات السعودية تحقق تقدماً في قائمة أفضل خطوط الطيران بالشرق الأوسط 2025

كما واصلت شركة طيران ناس تعزيز مكانتها كأبرز ناقل اقتصادي في المنطقة، بعد فوزها بلقب "أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط" للعام الثامن على التوالي، ودخولها قائمة أفضل 10 شركات طيران اقتصادي في العالم، بفضل قدرتها على الجمع بين الأسعار التنافسية وجودة الخدمة. وظهر طيران أديل بدوره في قائمة أفضل 10 ناقلات بالشرق الأوسط، ما يعكس توسع خيارات السفر منخفض التكلفة في السوق السعودي.