شاهد.. "أبناء غانا" يبهرون ضيوف قمة السفر العالمي بالرياض بعزف السلام الملكي

يذكر أن القمة تناقش مساهمة قطاع السفر والسياحة في تنمية الاقتصاد واستدامته، وفي استحداث فرص عمل جديدة تسهم في تنمية المجتمعات تحت شعار "السفر من أجل مستقبل أفضل"، حيث تلتقي وفود القمة في جلسات متعددة، يناقشون خلالها سبل التعاون الإستراتيجي في قطاع السفر، وتعزيز قدرته على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية.