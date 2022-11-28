سياحة
شاهد.. "أبناء غانا" يبهرون ضيوف قمة السفر العالمي بالرياض بعزف السلام الملكي
خلال تدشين فعاليات القمة بالرياض
شاركت فرقة فنية من دولة غانا التي تقع على الساحل الغربي لقارة إفريقيا وتسمى "أبناء غانا" في تدشين فعاليات القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في نسختها 22 بالرياض، خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري حتى 1 ديسمبر.
وعزفت الفرقة بشكل مذهل السلام الملكي للسعودية، وأنشدت كلمات السلام الملكي أمام جموع الزوار.
يذكر أن القمة تناقش مساهمة قطاع السفر والسياحة في تنمية الاقتصاد واستدامته، وفي استحداث فرص عمل جديدة تسهم في تنمية المجتمعات تحت شعار "السفر من أجل مستقبل أفضل"، حيث تلتقي وفود القمة في جلسات متعددة، يناقشون خلالها سبل التعاون الإستراتيجي في قطاع السفر، وتعزيز قدرته على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية.