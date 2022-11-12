الخطيب: السياحة تتسبب في 8% من الكربون في العالم والمملكة ماضية في تنفيذ التزاماتها

وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في كلمته خلال افتتاح الجلسة، أن المملكة بدأت بالفعل في تطبيق السياحة المستدامة لدورها في الحفاظ على المناخ، وأكدت للعالم أنها تتحرك من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ؛ مشيرًا إلى أن الكثير من الدول أعلنت أن هدفها هو الوصول لصفر من الانبعاثات الحرارية لعام 2030، وهذا ما يتمنى رؤيته يتحقق بالفعل؛ مؤكدًا أن المملكة وضعت خططًا مدروسة وثابتة.