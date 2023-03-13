22 مليون مقيم تستهدفهم "التأشيرة السياحية" في دول الخليج بـ4 خطوات فقط

ويمكن لجميع المقيمين في دول الخليج وبعض أقاربهم الحصول تأشيرة إلكترونية عبر 4 خطوات، دون اشتراط مهنة محددة، وبرسوم 300 ريال (80 دولارًا)، والأقارب من الدرجة الأولى مع توفر إقامة خليجية سارية لمدة ثلاثة أشهر وجواز سفر سارٍ لمدة ستة أشهر، وتتضمن صلاحيات التأشيرة: (دخولًا متعددًا أو مفردًا، وتأدية مناسك العمرة، والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة كل مدن المملكة، وزيارة المواقع التاريخية، وحضور الأنشطة السياحية).