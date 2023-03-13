22 مليون مقيم تستهدفهم "التأشيرة السياحية" في دول الخليج بـ4 خطوات فقط

أعلنت وزارة السياحة عن التوسع في اعتماد كل المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة، من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تُمَكّن حاملها من زيارة المملكة وأداء مناسك العمرة.
وكان مركز الإحصاء الخليجي قد أعلن أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي عام 2021 بلغ 57.3 مليون نسمة، من إجمالي عدد سكان العالم الذي يبلغ 7.8 مليارات نسمة وفقًا لإحصاءات عام 2020.
وأن نسبة الذكور بينهم تبلغ 60.9%، وبيّن المركز أن عدد السكان زاد 1.3 مليون نسمة خلال 3 سنوات.
وأوضح أن نسبة الشباب من 15- 29 سنة تمثل 23.8%، ومتوسط زيادة السكان 0.4 سنويًّا، ومتوسط معدل النمو السكاني السنوي 0.8%.
وأشار التقرير إلى أن نسبة المواطنين من إجمالي السكان 58.8%، ونسبة السكان في سن العمل 77.8%.
ويمكن لجميع المقيمين في دول الخليج وبعض أقاربهم الحصول تأشيرة إلكترونية عبر 4 خطوات، دون اشتراط مهنة محددة، وبرسوم 300 ريال (80 دولارًا)، والأقارب من الدرجة الأولى مع توفر إقامة خليجية سارية لمدة ثلاثة أشهر وجواز سفر سارٍ لمدة ستة أشهر، وتتضمن صلاحيات التأشيرة: (دخولًا متعددًا أو مفردًا، وتأدية مناسك العمرة، والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة كل مدن المملكة، وزيارة المواقع التاريخية، وحضور الأنشطة السياحية).