تقرير.. عودة حجوزات المسافرين في المملكة لأرقام عام 2019

وقال خبير السفر في سكاي سكانر أيوب المأمون: إن الطلب على العطلات مرتفع للغاية في مطلع عام 2023؛ حيث تجاوزت الحجوزات في الأسبوع الأول من شهر يناير عدد الحجوزات في الأسبوع الأول من العام 2019، وهو عام ما قبل الجائحة، بــ9%، ويظهر حجم الطلب هذا أن المسافرين حريصون على تعويض الوقت الضائع.