تقرير.. عودة حجوزات المسافرين في المملكة لأرقام عام 2019

ارتفعت حجوزات المسافرين في المملكة العربية السعودية عبر سكاي سكانر خلال مطلع العام 2023 بنسبة 9% مقارنة مع الفترة نفسها من شهر يناير 2019، أي عام ما قبل الجائحة.
وحلّت كلٌّ من المملكة العربية السعودية والهند ومصر والمملكة المتحدة وتركيا، ضمن أول خمس نتائج بحث للمسافرين في المملكة خلال مطلع هذا العام.
وقال خبير السفر في سكاي سكانر أيوب المأمون: إن الطلب على العطلات مرتفع للغاية في مطلع عام 2023؛ حيث تجاوزت الحجوزات في الأسبوع الأول من شهر يناير عدد الحجوزات في الأسبوع الأول من العام 2019، وهو عام ما قبل الجائحة، بــ9%، ويظهر حجم الطلب هذا أن المسافرين حريصون على تعويض الوقت الضائع.
وأشار المأمون إلى أنه، وبحسب استطلاع سكاي سكانر في نوفمبر 2022؛ أظهرت النتائج أن الكثير يضع السفر على رأس قائمة الأولويات في العام 2023، ومعظم المشاركين في المملكة يخطّطون للسفر، كما كانوا في العام 2022، فيما أبدت نسبة أكبر منهم المزيد من السفر".
وأضاف المأمون أن هناك صفقات متميزة لمن يتحلّى بالمرونة في الأوقات والوجهات؛ الأمر الذي يضع المسافرين أمام خيارات جديدة بأفضل الأسعار. وتعتبر المزايا التي تقدمها سكاي سكانر من عرض التقويم، والبحث "في كل مكان"، والمطارات القريبة، والمقارنة بين شركات الطيران، وتنبيهات الأسعار؛ من أسهل الطرق لمقارنة الأسعار والحصول على أفضل الحجوزات".
وأظهر آخر استطلاعات الرأي للمستهلكين، وشمل ألف شخص في المملكة في نوفمبر 2022؛ أن 62% من المستطلعين يخططون للقيام برحلات أكثر هذه السنة، فيما يخطط 27% منهم لنفس عدد أيام العطلات التي قاموا بها خلال العام 2022.