هل يشهد 2024 إلغاء مقاعد الطائرات المتحركة؟... البداية بالدرجة الاقتصادية

وتسبب هذا الأمر في منازعات كثيرة بين الركاب، وخاصة في الطائرات الضيقة وإثارة النزاعات بين الركاب، خاصة إذا فوجئ راكب طائرة بالمقعد أمامه يتم إمالته أكثر من اللازم للخلف، لذا بدأت مجموعات من شركات الطيران على تقليل أعداد المقاعد القابلة للإمالة للخلف أو التخلص منها تمامًا.