"روح السعودية والتوك توك والمطار".. 5 جوائز للمملكة في أوسكار الإعلام السياحي العربي

يذكر أن المملكة حصدت خمس جوائز ضمن أوسكار الإعلام السياحي العربي، حيث حصل "تطبيق المطار" على أفضل تطبيق للسفر على مستوى الوطن العربي، كما فاز ماجد الفهد بجائزة أفضل محتوى سياحي على منصة سناب شات، وفاز عبدالعزيز التركي بأفضل محتوى سياحي على تيك توك، وأعلن عن حصول حملة هيئة السياحة السعودية "روح السعودية" بأفضل حملة ترويجية سياحية حكومية عربية، وأعلن أيضًا حصول وكالة الأنباء السعودية على جائزة أفضل وكالة أنباء عربية في بث التقارير السياحية.