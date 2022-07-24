"روح السعودية والتوك توك والمطار".. 5 جوائز للمملكة في أوسكار الإعلام السياحي العربي

أعلن اليوم عن تكريم الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2022 على هامش أعمال المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث اليوم بمحافظة ظفار، الذي ينظمه المركز العربي للإعلام السياحي ضمن فعاليات خريف ظفار، ورعى حفل الافتتاح محافظ ظفار.
وبهذه المناسبة، ألقى رئيس المركز العربي للإعلام السياحي الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي كلمة أكد فيها على أهمية إقامة المنتدى العربي الثاني للسياحة والتراث في مدينة صلالة لتمثل وجهًا حقيقيًا للربط بين السياحة والتراث والتعريف بما تحظى به محافظة ظفار من طبيعة ومقومات سياحية جاذبة.
وأضاف: "نحتفل اليوم بتكريم كوكبة من الفائزين بجوائز أوسكار السياحة العربية التي شارك في استفتاء هذا العام ما يزيد على مليوني مشارك".
من جانبها ألقت سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة الأميرة دانا فراس كلمة أشارت فيها إلى أهمية تطبيق بعض المبادئ الأساسية التي تؤثر في صنع سياسات القطاع السياحي، منها المحافظة على التراث الثقافي والبيئة المستدامة إلى جانب احترام القوانين والتشريعات المحلية والدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
إلى هذا، تضمن حفل الافتتاح إلقاء عدد من الكلمات للجهات المشاركة في أعمال المنتدى من داخل سلطنة عمان وخارجها إلى جانب تقديم عروض مرئية عن أنشطة وفعاليات المركز العربي للإعلام السياحي، والترويج للمقومات السياحية والتراثية في سلطنة عُمان، إضافة إلى عرض مرئي حول مشروع منتجع شاطئ ظفار بولاية صلالة.
بعد ذلك قام السّيد محافظ ظفار راعي المناسبة بتكريم الفائزين بجوائز أوسكار الإعلام العربي السياحي لعام 2022م والمتحدثين والجهات الداعمة والراعية وضيوف المنتدى.
يذكر أن المملكة حصدت خمس جوائز ضمن أوسكار الإعلام السياحي العربي، حيث حصل "تطبيق المطار" على أفضل تطبيق للسفر على مستوى الوطن العربي، كما فاز ماجد الفهد بجائزة أفضل محتوى سياحي على منصة سناب شات، وفاز عبدالعزيز التركي بأفضل محتوى سياحي على تيك توك، وأعلن عن حصول حملة هيئة السياحة السعودية "روح السعودية" بأفضل حملة ترويجية سياحية حكومية عربية، وأعلن أيضًا حصول وكالة الأنباء السعودية على جائزة أفضل وكالة أنباء عربية في بث التقارير السياحية.