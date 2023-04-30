مسؤول مصري: نوفمبر المقبل افتتاح المتحف الكبير في احتفال عالمي

كشف مسؤول حكومي مصري، عن موعد افتتاح المتحف الكبير، وأنه سيكون في شهر نوفمبر القادم، كموعد نهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف في العالم يضم آثار حضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة، الذي تبلغ تكلفة تشييده 1.03 مليار دولار، وفقًا للشرق بلومبيرج.