مسؤول مصري: نوفمبر المقبل افتتاح المتحف الكبير في احتفال عالمي

كشف مسؤول حكومي مصري، عن موعد افتتاح المتحف الكبير، وأنه سيكون في شهر نوفمبر القادم، كموعد نهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر متحف في العالم يضم آثار حضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة، الذي تبلغ تكلفة تشييده 1.03 مليار دولار، وفقًا للشرق بلومبيرج.
ويقع المتحف قرب منطقة الأهرامات، ويضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، وتأمل الحكومة المصرية أن يعزز المنتج السياحي للبلاد ويدعم القطاع الاقتصادي.
وبدأ العمل في المتحف عام 2003، وجرى افتتاح معمل ومركز الترميم عام 2010 قبل أن تتوقف عملية التطوير في 2011، واستؤنف العمل عام 2012.
وقد تم الانتهاء 100% من الأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير بتكلفة استثمارية 1.03 مليار دولار، ويجري الآن العمل على إتمام أعمال العرض المتحفي للقاعة الرئيسية، إلى جانب تأهيل مركبة الملك خوفو للعرض، التي نُقلت بنجاح للمتحف والمنطقة المحيطة به.
يذكر أن السياحة تدعم الاقتصاد المصري بما يصل إلى 15% من الناتج القومي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
وتستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً عند 11 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.