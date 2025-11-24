تايلاند: لا سعوديين بين العالقين.. أكثر من ألف سائح محاصرين في مطار هات ياي بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

شهد مطار هات ياي في جنوب تايلاند، اليوم الأحد، حالة شلل شبه تام بعد أن تقطعت السبل بأكثر من ألف سائح نتيجة الفيضانات العنيفة التي ضربت المدينة وأدت إلى صعوبة التنقل بين المطار ووسط المدينة، وفق ما نقلته صحيفة "بانكوك بوست".
وأكد وزير السياحة والرياضة التايلاندي أتاكورن سيريلاتاياكورن، خلال تفقده المطار مساء أمس، أن المياه الغزيرة تسببت في عزل المطار عن المناطق الحيوية، ما حال دون مغادرة المسافرين أو انتقالهم إلى الفنادق، موضحًا أن حوالي 1000 سائح باتوا عالقين داخل المطار لساعات طويلة.
ولم يُرصد أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين ضمن العالقين، بحسب المعلومات الأولية الواردة من السلطات التايلاندية.
وأوضح أن إدارة المطار وفّرت للمسافرين جميع الاحتياجات الأساسية، ومستلزمات الإسعافات الأولية، في ظل استمرار الأمطار الغزيرة التي تعيق عمليات النقل.
ولمواجهة الوضع الطارئ، دفعت الحكومة التايلاندية بشاحنات كبيرة تابعة للجيش وإدارة الري الملكية للمساعدة في نقل المسافرين من المطار إلى الفنادق والملاجئ المؤقتة، في محاولة لتخفيف الضغط وتسهيل حركة العالقين.
وبيّن الوزير أن الظروف قد تبدأ في التحسن خلال الأيام القليلة المقبلة إذا تراجعت حدة الأمطار، مؤكدًا أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لمعالجة آثار الفيضانات وإعادة فتح الطرق الرئيسة المؤدية إلى المطار.
وتشهد عدة مناطق في جنوب تايلاند خلال هذه الفترة موجة أمطار موسمية كثيفة، تسببت في ارتفاع منسوب المياه وإغلاق عدد من الطرق الحيوية، ما أثّر على حركة السفر الداخلية والدولية.