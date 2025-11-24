تايلاند: لا سعوديين بين العالقين.. أكثر من ألف سائح محاصرين في مطار هات ياي بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

وأكد وزير السياحة والرياضة التايلاندي أتاكورن سيريلاتاياكورن، خلال تفقده المطار مساء أمس، أن المياه الغزيرة تسببت في عزل المطار عن المناطق الحيوية، ما حال دون مغادرة المسافرين أو انتقالهم إلى الفنادق، موضحًا أن حوالي 1000 سائح باتوا عالقين داخل المطار لساعات طويلة.