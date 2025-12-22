إجازة منتصف العام على الأبواب و5 وجهات خارجية تُغري المسافرين السعوديين

مع اقتراب إجازة منتصف العام الدراسي، تتجه أنظار شريحة واسعة من السعوديين إلى التخطيط لعطلات خارجية قصيرة، مستفيدين من فترة التوقف الدراسي التي تمثل فرصة مثالية للسفر والاستجمام، خاصة مع تنوع الخيارات السياحية وسهولة الوصول إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية.