إجازة منتصف العام على الأبواب و5 وجهات خارجية تُغري المسافرين السعوديين

مع اقتراب إجازة منتصف العام الدراسي، تتجه أنظار شريحة واسعة من السعوديين إلى التخطيط لعطلات خارجية قصيرة، مستفيدين من فترة التوقف الدراسي التي تمثل فرصة مثالية للسفر والاستجمام، خاصة مع تنوع الخيارات السياحية وسهولة الوصول إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية.
وأعلنت وزارة التعليم السعودية أن إجازة منتصف العام الدراسي للعام 1447هـ تبدأ يوم الخميس 9 يناير 2025، وتستمر حتى السبت 18 يناير 2025، بواقع 9 أيام متتالية، ما عزز من حركة البحث والحجوزات لدى شركات السياحة والطيران.
وفي هذا الإطار، تبرز خمس وجهات خارجية كخيار مفضل للمسافرين السعوديين خلال الإجازة، لما توفره من طقس معتدل، وتجارب متنوعة، وعروض شتوية جاذبة:
إسطنبول
تواصل إسطنبول تصدرها لقائمة الوجهات المفضلة، بفضل أجوائها الشتوية الساحرة، والأسواق التاريخية، والمطاعم المتنوعة، إلى جانب العروض الفندقية التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في هذا الموسم.
القاهرة
تجمع القاهرة بين الدفء النسبي شتاءً، والعمق الحضاري، وتنوع المنتج السياحي بين الثقافي والترفيهي والتسوق، مع توفر خيارات إقامة تناسب مختلف الميزانيات.
دبي
تبقى دبي خيارًا آمنًا وسريعًا للعائلات، مدعومة بروزنامة فعاليات شتوية، ومهرجانات تسوق، وتجارب ترفيهية متكاملة، إضافة إلى قرب المسافة وتعدد الرحلات اليومية.
لندن
تجذب العاصمة البريطانية شريحة من السعوديين الباحثين عن تجربة شتوية أوروبية، مع التخفيضات الموسمية، والمتاحف، والعروض المسرحية، إلى جانب خدمات سياحية تلائم العائلات الخليجية.
بانكوك
تشهد بانكوك إقبالًا متزايدًا خلال الشتاء، بفضل طقسها المعتدل مقارنة بالصيف، وتنوع الأنشطة بين التسوق والعلاج والاستجمام، إلى جانب الأسعار التنافسية.
ويرى مختصون في القطاع السياحي أن إجازة منتصف العام تمثل موسمًا ذهبيًا للسفر القصير، خاصة مع تزايد وعي المسافرين السعوديين بالتخطيط المبكر، والاستفادة من العروض، وتنوع الخيارات التي تلبي مختلف الأذواق، من الرحلات العائلية إلى تجارب التسوق والاستجمام والثقافة.
ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الحجز، خصوصًا على الوجهات القريبة والمتوسطة المدى، بالتزامن مع دخول الإجازة حيز التنفيذ.