أرقام غير مسبوقة.. 100 ألف سعودي زاروا الأردن في مايو 2025… وصدارة عربية وعالمية

شهدت الحركة السياحية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية نمواً لافتاً خلال شهر مايو 2025، حيث قُدِّر عدد الزوار السعوديين الذين دخلوا الأراضي الأردنية بما يزيد عن 108 آلاف زائر، مقارنةً بنحو 85 ألف زائر في نفس الشهر من عام 2024، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة تقارب 27% خلال عام واحد فقط.
ويأتي هذا الارتفاع بالتوازي مع زيادة عامة في أعداد الزوار الدوليين إلى الأردن، حيث استقبلت المملكة حوالي 571 ألف سائح دولي في مايو 2025، مقارنة بـ 449 ألفاً في مايو 2024. ويُشكّل السعوديون نسبة تقارب 19% من إجمالي الزوار، مما يجعلهم في صدارة الجنسيات العربية الأكثر زيارة للأردن.
كما تلاحظ مؤشرات إيجابية للغاية في أداء السياحة العربية، والسعودية تحديداً تحتل مكانة متقدمة بين الأسواق الوافدة، نظراً لقوة الروابط الاجتماعية والثقافية، إلى جانب الاستقرار الذي يتمتع به الأردن كوجهة مفضلة للعائلات".
وأوضحت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، أن التوسع في الخطوط الجوية المباشرة بين الرياض وجدة والدمام من جهة وعمّان والعقبة من جهة أخرى، أسهم في تسهيل حركة السفر بشكل كبير، مما عزّز تدفقات السياح السعوديين، خاصة خلال المواسم القصيرة مثل رمضان وعيد الأضحى.
واصبحت الوجهات الأردنية التقليدية مثل البحر الميت، البترا، وجرش، بالإضافة إلى السياحة العائلية في عمّان والعقبة، تحظى بإقبال واسع من الزوار الخليجيين، مؤكداً على استمرار الأردن في تحسين جودة الخدمات السياحية وتوسيع خيارات الضيافة.