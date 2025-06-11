أرقام غير مسبوقة.. 100 ألف سعودي زاروا الأردن في مايو 2025… وصدارة عربية وعالمية

شهدت الحركة السياحية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية نمواً لافتاً خلال شهر مايو 2025، حيث قُدِّر عدد الزوار السعوديين الذين دخلوا الأراضي الأردنية بما يزيد عن 108 آلاف زائر، مقارنةً بنحو 85 ألف زائر في نفس الشهر من عام 2024، ما يعكس ارتفاعاً بنسبة تقارب 27% خلال عام واحد فقط.