مشتريات السعوديين للعقارات في تركيا تتراجع إلى المركز السادس خلال سبتمبر

وأظهرت الأرقام أن الروس تصدروا قائمة المشترين الأجانب بعدد 267 منزلًا، تلاهم الإيرانيون بـ202 منزل، ثم العراقيون في المركز الثالث بـ146 منزلًا، بينما جاءت ألمانيا وأوكرانيا في المركزين الرابع والخامس، والسعودية سادسًا بـ72 منزلًا، ثم أذربيجان بـ67 منزلًا، والصين بـ64، وكازاخستان بـ62، والمملكة المتحدة عاشرًا بـ58 منزلًا.