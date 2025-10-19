مشتريات السعوديين للعقارات في تركيا تتراجع إلى المركز السادس خلال سبتمبر

كشفت هيئة الإحصاء التركية، في تقريرها الشهري الصادر السبت 18 أكتوبر 2025، عن تراجع مشتريات السعوديين للعقارات في تركيا إلى المركز السادس خلال شهر سبتمبر 2025، بعد أن كانت المملكة ضمن قائمة الدول الخمس الأكثر شراءً للعقارات التركية في الأعوام السابقة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ عدد المنازل التي اشتراها السعوديون 72 منزلًا فقط خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل مئات الوحدات التي تم شراؤها خلال الفترة نفسها من الأعوام الماضية.
وأظهرت الأرقام أن الروس تصدروا قائمة المشترين الأجانب بعدد 267 منزلًا، تلاهم الإيرانيون بـ202 منزل، ثم العراقيون في المركز الثالث بـ146 منزلًا، بينما جاءت ألمانيا وأوكرانيا في المركزين الرابع والخامس، والسعودية سادسًا بـ72 منزلًا، ثم أذربيجان بـ67 منزلًا، والصين بـ64، وكازاخستان بـ62، والمملكة المتحدة عاشرًا بـ58 منزلًا.
وأشارت هيئة الإحصاء إلى أن مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 7.7٪ في سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1,867 منزلًا فقط، في حين ارتفعت المبيعات الإجمالية للعقارات داخل تركيا بنسبة 6.9٪ لتبلغ 150,657 منزلًا.
وكان العراقيون قد تصدروا مشتريات العقارات في تركيا منذ عام 2015، قبل أن يتراجع ترتيبهم إلى المركز الثاني بعد إيران في عام 2021، ثم إلى المركز الثالث منذ أبريل 2022 بعد صعود المشترين الروس إلى القمة نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وتزايد الهجرة الروسية نحو تركيا.
ويرى خبراء العقار أن التراجع السعودي في سوق العقارات التركية يعود إلى عوامل اقتصادية وتشريعية، أبرزها تراجع سعر الليرة التركية، وعدم استقرار العائد على الاستثمار العقاري، إضافة إلى تحول المستثمرين السعوديين نحو أسواق بديلة في أوروبا والخليج.