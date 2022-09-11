"دبي" تستقبل السياح السعوديين في اليوم الوطني بمجموعة فعاليات متنوعة

تعد "دبي" خياراً جيداً للسياح السعوديين الذين يُفضلون قضاء أوقاتهم في مواسم الإجازات بالخارج، ومع قرب إجازة اليوم الوطني الذي يصادف يوم 23 سبتمبر الحالي، ستطلق "دبي" عدداً من الفعاليات للاحتفال به، لتشارك السعوديين فرحتهم في يوم التوحيد وذكرى توحيد هذا الوطن لتعكس عمق العلاقات بين البلدين، من خلال برامج عائلية وفعاليات متنوعة، يضاف إلى ذلك المحطات والوجهات السياحية والترفيهية التي تُعرف بها الإمارة التي لا تعترف بالسكون.