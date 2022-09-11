"دبي" تستقبل السياح السعوديين في اليوم الوطني بمجموعة فعاليات متنوعة

تعد "دبي" خياراً جيداً للسياح السعوديين الذين يُفضلون قضاء أوقاتهم في مواسم الإجازات بالخارج، ومع قرب إجازة اليوم الوطني الذي يصادف يوم 23 سبتمبر الحالي، ستطلق "دبي" عدداً من الفعاليات للاحتفال به، لتشارك السعوديين فرحتهم في يوم التوحيد وذكرى توحيد هذا الوطن لتعكس عمق العلاقات بين البلدين، من خلال برامج عائلية وفعاليات متنوعة، يضاف إلى ذلك المحطات والوجهات السياحية والترفيهية التي تُعرف بها الإمارة التي لا تعترف بالسكون.
وبلغ عدد الزوار السعوديين العام الماضي، لإمارتي أبو ظبي ودبي، نحو 525 ألف زائر موزعين بواقع 491 ألف زائر في دبي و34 ألف زائر في أبو ظبي.
وتحتضن "دبي" وجهات سياحية تناسب العائلة والأطفال حيث الفعاليات المتنوعة والمولات التي تحتوي على خيارات ترفيهية وماركات عالمية وأزياء وجميع مستلزمات الأسر، مع قطاع فندقي متنامي يواكب حركة السياح بأسعار تنافسية وفي مناطق جذب مختلفة.
ومن أشهرها فندق "ذا فيرست كوليكشن" الخليج التجاري، ويضم 437 غرفة إقامة مع أجنحة تتميز بإطلالات بانورامية، ويتميز الفندق بتصاميم معمارية مستدامة، ويوفر أحدث وسائل الراحة للنزلاء، ويعُد الوجهة المثالية للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه.
ويتمتع الفندق بمجموعة مختارة من منافذ المأكولات والمشروبات وأفضل المرافق الترفيهية مع صالة للرياضة واللياقة البدنية مجهزة بالكامل، ومنتجع صحي عصري، ومسبح يبلغ طوله 25 متراً يطل على وسط مدينة دبي؛ فندق "ذا فيرست كوليكشن" الخليج التجاري يُعد إضافة كبيرة إلى محفظة "ذا فيرست جروب" سريعة النمو التي تضم أفضل الفنادق العصرية.
ومن الوجهات السياحية متحف المستقبل، ويقع على شارع الشيخ زايد، ويتميّز بشكله الرائع، وهو مصنوع من الفولاذ والزجاج، كما اختارته "ناشيونال جيوغرافيك" كواحد من أروع 14 متحفاً في العالم.
وصُمِّم متحف المستقبل على يد المهندس المعماري "شون كيلا" الذي يتمتع بخبرة عريقة في قطاع العمارة بدبي وشكّل المتحف أول مشروع منفرد له بعدما أسّس شركته الخاصة، ويهدف هذا التصميم -على حدّ تعبيره- إلى تجسيد رؤية دبي المستقبلية، ويتألّف من ثلاثة عناصر رئيسة، وهي: التل والمبنى والجزء الداخلي.
يفتح هذا المطعم العصري في دبي أبوابه طيلة اليوم، ويُعدُّ الوجهة المثالية لتناول وجبات الفطور في عطلة نهاية الأسبوع، إذ تضمّ قائمة الطعام أكثر من 20 خياراً بدءاً من الأطباق الصحية وصولاً إلى الأطباق ذات السعرات الحرارية العالية.
تقام العروض بمجموعة مؤلفة من 65 فناناً استعراضياً يؤدّون أروع الألعاب البهلوانية والحركات المائية والهوائية لمدة 90 دقيقة مليئة بالتشويق والحماس.
وتُقام داخل مسرح يتّسع لـ1300 شخص وقد صُمّم خصيصاً لتوفير تجربة استثنائية عبر إسقاطات ضوئية ثلاثية الأبعاد ومؤثرات صوتية رائعة، ويحتوي المسرح المائي المتطور على 2.7 مليون لتر من الماء كما يمكن أن يتحوّل إلى مسرح جاف بلمح البصر.
ويملك مطعم الصفدي سلسلة من الفروع التي تقدم أشهى المأكولات اللبنانية الأصيلة المُحضّرة على الطريقة المنزلية، ويقدّم المطعم أشهى المأكولات بما في ذلك اللبنة الطازجة والأطباق التي تحتوي على البيض، بالإضافة إلى الحمّص باللحم المفروم والصنوبر وغير ذلك الكثير. كما تضم وجبات الغداء: الخبز اللبناني الساخن والمناقيش بالدجاج والفطر والمازة الساخنة والباردة، فضلاً عن أطباق الشاورما باللحمة أو الدجاج، والكباب والدجاج المشويين.
تعدّ "سكي دبي" وتجربة الواقع الافتراضي "دريم سكيب" ومنطقة الترفيه "ماجيك بلانيت" من أهم المرافق وأكثرها شهرةً في مول الإمارات، ويقصدها المتسوقون للاستراحة وقضاء أوقاتٍ ممتعة.
أما الفعاليات الفنيّة وعروض الأزياء والنشاطات العائلية التفاعلية، فتُقام في الطابق الأرضي. كما يضمُّ المول الفرع الرئيسي "لسينما ڤوكس" لمشاهدة أحدث الأفلام وسط أجواء مريحة.
يقع "سكي دبي" في مول الإمارات ويُعدّ من أبرز المعالم السياحية وأكثرها ابتكاراً في الشرق الأوسط، فيمكنك التعرّف على "سكي دبي" بسهولة من مسافةٍ بعيدة، إذ إنه المبنى المائل في أعلى مول الإمارات، للاستمتاع بتجربة التزلّج ومشاهدة المتسوّقين من خلال النوافذ الزجاجية الضخمة.
يقع هذا السوق في منتجع جميرا، ويُعتبر نسخة عن الأسواق التراثية العربية، ويتميّز بتصميم تاريخيّ مع لمسة عصرية، حيث التجوّل في الممرات التي تفوح منها العطور واكتشاف الأضواء المبهرة والتوابل الفوّاحة، أو التعرّف على معروضات الأشغال اليدوية.
من أجمل الإطلالات منصة المراقبة "ذي فيو" في نخلة جميرا، والتي يبلغ ارتفاعها 240 متراً وتطلّ على مناظر بانوراميّة رائعة لنخلة جميرا ومياه الخليج العربي المتلألئة وأفق مدينة دبي. وتقع المنصة في الطابق 52 من برج "ذا بالم تاور"، وتضمّ مقهى ومعرضاً فنيّاً يروي قصة تطوّر نخلة جميرا بالإضافة إلى أحواض أكواريوم تفاعلية ومتجر للهدايا.
وفي العام 2022، تمّ افتتاح مساحة المراقبة "ذا نكست ليفل" الخاصة التي تقع على ارتفاع 250 متراً فوق سطح الأرض وتشكّل أعلى منصة مراقبة في نخلة جميرا.
يُعدّ "نخيل مول" وجهةً فاخرة لتجارب التسوّق وتناول الطعام والترفيه في قلب نخلة جميرا، يمكن الوصول إليه عبر قطار نخلة جميرا الكهربائي (مونوريل) أو بالسيارة أو سيراً على الأقدام، وقد تمّ افتتاحه في أواخر العام 2019، ويضمّ أكثر من 300 متجر مثل "إتش إند إم" وسوبرماركت "ويتروز"، بالإضافة إلى مجموعةٍ من المساحات الترفيهية مثل منتزه "ترامبو إكستريم" ومجمّع سينما "ڤوكس" الذي يضم 14 صالة عرض.
هناك تجربة عالم هوليوود في "موشنجيت" دبي في "دبي باركس آند ريزورتس" الذي يُعدُّ منتزهاً رائعاً للألعاب والمغامرات المستوحاة من أهم وأنجح أفلام السنوات الأخيرة.
ويعدُّ هذا الموقع أحد أبرز معالم الترفيه في دبي إذ يمكنك اختيار التعمّق أكثر في عالم السينما مع جولةٍ على الاستوديو لتكتشف كافة مراحل صناعة الأفلام.
يخصص نادي جبل علي للرماية مساحات داخلية وخارجية لتعليم الرماية للمبتدئين والمحترفين والمجموعات حيث يمكنهم اختبار المستوى الملائم لمهاراتهم في هذه الرياضة، ويقع النادي في جبل علي وتم تصميمه على شكل حصن.
يقع دبي مول بالقرب من برج خليفة، ويُعتبر أحد أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حيث يغطّي مساحة مليون متر مربّع، ويضمّ أكثر من 1200 متجر والعديد من المطاعم.
ويجد عشاق الموضة الراقية ما يلبّي أذواقهم في دبي مول الذي يضم أكثر من 70 متجراً مميزاً، وغيرها كالحديقة المائية وصالة التزّلج.