وزير السياحة: تطوير الوجهات التراثية يخلق فرصًا ويدعم الاقتصاد المحلي المستدام

وأشار إلى أن هذا التكامل يفتح المجال أمام استثمارات نوعية، لا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويُسهم في جذب الزوار المحليين والدوليين، مؤكدًا أن السياحة الثقافية تُعد أحد المحركات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.