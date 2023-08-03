سفير المملكة بالقاهرة يدشن مركز الخدمات الجديد "تأشير" بطاقة 2400 جواز يوميًا

وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد إلى استقبال 2400 جواز سفر في اليوم يعمل على إنجازها نحو 80 موظفًا، بما فيهم موظفو البريد السريع الذي يقومون بإرسال الجوازات بعد إنهاء إجراءاتها إلى عناوين أصحابها في سائر أنحاء جمهورية مصر العربية.