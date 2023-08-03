سفير المملكة بالقاهرة يدشن مركز الخدمات الجديد "تأشير" بطاقة 2400 جواز يوميًا

دشن أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، المركز الجديد لخدمات التأشيرات "تأشير" التابع للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة.
وفي التفاصيل، يعد المركز الجديد أكبر مركز في الشرق الأوسط كما يبلغ عدد الأفرع الرئيسة له في مصر 11 فرعًا تغطي القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس.
وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد إلى استقبال 2400 جواز سفر في اليوم يعمل على إنجازها نحو 80 موظفًا، بما فيهم موظفو البريد السريع الذي يقومون بإرسال الجوازات بعد إنهاء إجراءاتها إلى عناوين أصحابها في سائر أنحاء جمهورية مصر العربية.
وقام السفير "نقلي" بجولة داخل المركز اطلع خلالها على سير العمل واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات كافة التي يقدمها المركز لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة، بدءًا من استلام جواز السفر مرورًا بمعالجة الطلب وأخذ الخصائص الحيوية وانتهاءً بصدور التأشيرة.
وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن ارتياحه لما شاهده من المستوى المتطور في تقديم الخدمات برؤية جديدة وأساليب حديثة، وبهدف أن تكون بكفاءة وانضباط وسرعة إنجاز، من مركز "تأشير" التابع للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر التي جاءت محل شركة تسهيل السابقة لتقديم خدمات التأشيرات في جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن عمل المركز الجديد يتواكب مع تطبيق المملكة لخدمة التأشيرات الإلكترونية في مصر التي تهدف إلى أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من وزارة الخارجية المُعلن عنها شهر مايو الماضي.