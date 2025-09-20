"غوغل" يكشف 3 أسرار لرحلات أرخص.. 30 مليون مستخدم سعودي يستفيدون من نصائحه

وأشار التقرير إلى أن ما يُعرف بـ"خرافة يوم الحجز" لم يعد صحيحًا، إذ لا يتجاوز الفارق بين الثلاثاء والأحد نحو 1.3% فقط، بينما يظل الحجز المبكر قبل 39 يومًا للرحلات الداخلية و49 يومًا للرحلات الدولية الخيار الأفضل لتأمين الأسعار. كما ينصح الخبراء بالسفر في "المواسم الجانبية" مثل سبتمبر وأكتوبر، حيث يمكن أن يوفر المسافر ما يقارب 40% من التكلفة مقارنة بذروة الصيف.