"غوغل" يكشف 3 أسرار لرحلات أرخص.. 30 مليون مستخدم سعودي يستفيدون من نصائحه

كشف تقرير حديث أن ملايين المسافرين حول العالم، ومنهم السعوديون، يعتمدون على محركات البحث مثل "جوجل فلايتس" لاختيار الوجهات الأنسب والعروض الأرخص لرحلاتهم الجوية. وأوضح خبراء السفر أن المرونة في مواعيد السفر تظل العامل الأهم للحصول على أسعار منخفضة، حيث تُظهر بيانات "جوجل" أن السفر أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء أرخص بنسبة تصل إلى 13% مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع، فيما يُعد يوم الأحد الأغلى.
وأشار التقرير إلى أن ما يُعرف بـ"خرافة يوم الحجز" لم يعد صحيحًا، إذ لا يتجاوز الفارق بين الثلاثاء والأحد نحو 1.3% فقط، بينما يظل الحجز المبكر قبل 39 يومًا للرحلات الداخلية و49 يومًا للرحلات الدولية الخيار الأفضل لتأمين الأسعار. كما ينصح الخبراء بالسفر في "المواسم الجانبية" مثل سبتمبر وأكتوبر، حيث يمكن أن يوفر المسافر ما يقارب 40% من التكلفة مقارنة بذروة الصيف.
وبحسب تقارير متخصصة في اتجاهات السفر، تصدرت مصر والهند وتركيا وباكستان قائمة الوجهات الأكثر بحثًا من السعوديين في صيف 2025، فيما برزت ميلان في أوروبا بزيادة 25% في شعبيتها، إلى جانب لندن وسراييفو وتبليسي وموسكو وباكو. كما شهدت وجهات ناشئة مثل فيتنام قفزة بنسبة تزيد على 300%، وأرمينيا التي جذبت اهتمام السعوديين بعد إعفائهم من التأشيرة اعتبارًا من يوليو 2025.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 30 مليون شخص في المملكة يستخدمون خدمات "جوجل" سنويًا للبحث عن الرحلات، ما يجعل بيانات هذه المنصات مؤشرًا مهمًا لفهم توجهات المسافرين السعوديين الذين أصبحوا يبحثون عن التجارب المتجددة إلى جانب الأسعار التنافسية.