"دوغلاس": "طيران الرياض" علامة فارقة في سماء العالم وهدفها 100 وجهة

واعتبر الرئيس التنفيذي لطيران الرياض أنه لا يوجد اقتصاد عالمي ناجح بدون ربط جوي عالمي مذهل، مبيناً أن ذلك ضمن مسؤوليات العديد من المستثمرين الدوليين ممن يرغبون بالمشاركة في رحلة "طيران الرياض"، ووضع علامة بارزة، وتلك العلامة هي "الرياض"، مضيفاً: "سوف نوصل علامتنا إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم لربط مواطني المملكة بجميع أنحاء العالم".