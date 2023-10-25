"دوغلاس": "طيران الرياض" علامة فارقة في سماء العالم وهدفها 100 وجهة

أكد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، أن التطور السريع أصبح سمة المملكة مشيراً بأن الضيوف يلاحظون ذلك بسرعة مذهلة.
جاء ذلك أثناء كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، حيث التقى بعدد من المسؤولين الذين يحرصون على حضور المبادرة سنوياً قادمين من خارج المملكة.
ويرى "دوغلاس" أن مجتمع الاستثمار يشهد ويتابع ما يحدث في الاقتصاد السعودي الأسرع نمواً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين.
واعتبر الرئيس التنفيذي لطيران الرياض أنه لا يوجد اقتصاد عالمي ناجح بدون ربط جوي عالمي مذهل، مبيناً أن ذلك ضمن مسؤوليات العديد من المستثمرين الدوليين ممن يرغبون بالمشاركة في رحلة "طيران الرياض"، ووضع علامة بارزة، وتلك العلامة هي "الرياض"، مضيفاً: "سوف نوصل علامتنا إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم لربط مواطني المملكة بجميع أنحاء العالم".
وأوضح "دوغلاس" أن ما ستقوم به الشركة كطيران جوي جديد هو العمل على توفير خدمة أفضل، مؤكداً أن العلامة التجارية "طيران الرياض" ستظهر وتعتني بأدق التفاصيل، وتقدم خدمات كاملة بجودة عالية.