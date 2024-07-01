قفزة وباريس تتصدر.. تعرّف على أسعار أغلى 8 تذاكر في الدرجة الاقتصادية من المملكة لوجهات خارجية

من جهته، نصح خالد باوزير خبير السفر والمتخصص في برامج السياحة بالعديد من الأمور التى تجنب المسافر هذا الارتفاع الكبير، وقال: يُنصح الحجز للتذاكر في وسط الأسبوع وخاصة يوم الأربعاء، وهو هو أفضل يوم لحجز الرحلات الجوية منخفضة التكلفة عبر الإنترنت، في حين أن يوم الاثنين عادة يكون أغلى، كما يجب تجنب الحجز في إجازة نهاية الأسبوع ويمكن الحجز قبلها بيوم، بالاضافة إلى اختيار مطار آخر غير المطار الرئيس في الوجهة التي تسافر إليها يشكل عاملاً رئيساً لتوفير المال.