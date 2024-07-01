قفزة وباريس تتصدر.. تعرّف على أسعار أغلى 8 تذاكر في الدرجة الاقتصادية من المملكة لوجهات خارجية

رصد الخبراء والمتخصصون في حجوزات السفر والطيران حالة ارتفاع كبير وغير مسبوق في هذا التوقيت في موسم الصيف 2024 لتذاكر السفر في المملكة، مشيرين إلى أنها جاءت جراء زيادة الطلب على حجوزات الطيران، حيث يصل سعر التذكرة في الدرجة الاقتصادية وفي اتجاه واحد للمسافر ما يقارب 4800 ريال سعودي، مما يعدّ مستويات سعرية غير مسبوقة.
وفي هذا السياق، قال خبير السياحة والسفر توفيق أبو الوفا: الطلب المتزايد وضغط آخر لحظة وهو الحجز في آخر الوقت يمثل أهم العوامل التى ترفع الأسعار، بالإضافة إلى العروض المقدمة من الفنادق والدول وحتى شركات الطيران، بالإضافة إلى طلبات المسافر نفسه وهل يفضل طيرانًا عاديًا أم اقتصاديًا، مع توافر خدمات الترفيه ومنافذ كهربائية لشحن هواتفهم والضيافة، وخاصة الرحلات الطويلة، بالإضافة إلى الاستراحة في صالات المطار الفخمة.
وكشفت بيانات موقع "ويجو "لحجز الطيران عن قائمة أغلى 8 تذاكر طيران للدرجة الاقتصادية، وفي اتجاه واحد وفي يوم واحد، حيث وصلت تذكر السفر إلى باريس من الرياض إلى 3700 ريال للاتجاه الواحد، بينما بلغ سعر تذكرة السفر إلى بانكوك من الرياض 3650 ريالًا للاتجاه الواحد.
وبلغت تذكرة السفر إلى لندن من الرياض 3380 ريالًا للاتجاه الواحد، فيما بلغت تذكرة السفر إلى الإسكندرية من الرياض 3380 ريالًا للاتجاه الواحد، كما وصلت تذكرة السفر إلى القاهرة من الرياض 3115 ريالًا للاتجاه الواحد، وتذكرة السفر إلى عمان من الرياض 2600 ريال للاتجاه الواحد، وتذكرة السفر إلى إسطنبول من الرياض بلغت 2400 ريال للاتجاه الواحد، وتذكرة السفر إلى شرم الشيخ من الرياض بلغت 2100ريال للاتجاه الواحد.
من جهته، نصح خالد باوزير خبير السفر والمتخصص في برامج السياحة بالعديد من الأمور التى تجنب المسافر هذا الارتفاع الكبير، وقال: يُنصح الحجز للتذاكر في وسط الأسبوع وخاصة يوم الأربعاء، وهو هو أفضل يوم لحجز الرحلات الجوية منخفضة التكلفة عبر الإنترنت، في حين أن يوم الاثنين عادة يكون أغلى، كما يجب تجنب الحجز في إجازة نهاية الأسبوع ويمكن الحجز قبلها بيوم، بالاضافة إلى اختيار مطار آخر غير المطار الرئيس في الوجهة التي تسافر إليها يشكل عاملاً رئيساً لتوفير المال.