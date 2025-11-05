الهيئة السعودية للسياحة تفتتح جناح "أرض السعودية" خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي "WTM"

دشنت المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للسياحة مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي "WTM 2025" بالعاصمة البريطانية لندن، بافتتاح جناح "أرض السعودية"، خلال الفترة من 4 وحتى 6 نوفمبر الجاري، بحضور (71) شريكًا لمنظومة السياحة السعودية، بهدف ترسيخ التعاون وتمهيد الطريق لشراكات إستراتيجية جديدة تعزز نمو القطاع السياحي.
وجسد جناح "أرض السعودية" بوابة لاكتشاف أبرز وجهات السعودية السياحية: من العلا بتاريخها العريق، إلى الرياض بطابعها العصري، وجدة بإرثها الثقافي، وصولًا إلى البحر الأحمر بمنتجعاته الفاخرة، كما سلّط الجناح الضوء على جدول الفعاليات الاستثنائي لبرنامج شتاء السعودية هذا العام، والذي يضم سباق "الفورمولا 1"، ومهرجان "ساوندستورم"، وشتاء طنطورة، وبطولة السوبر الإيطالي والإسباني، وعروض "WWE" للمصارعة الحرة، ويشمل الجناح أيضًا المنطقة التفاعلية لفعاليات موسم الرياض.
كما استعرض الحملة الدولية بمشاركة النجم العالمي لكرة القدم كريستيانو رونالدو، التي عززت من مكانة السعودية مركزًا عالميًا للسياحة والرياضة والترفيه، هذا إضافة للإعلان عن افتتاح عدد من المشاريع السياحية الفاخرة بجزيرة شورى في البحر الأحمر، وإطلاق مدينة الألعاب "Six Flags" في القدية، وإقامة الأنشطة الترفيهية والعروض الثقافية التي تجسد الهوية السياحية السعودية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون التنظيمية في الهيئة السعودية للسياحة عبدالله الحقباني، أن مشاركة الهيئة في معرض سوق السفر العالمي تأتي في إطار حرصها على إبراز التطور المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي في المملكة، وتعزيز التعاون مع الشركاء من مختلف الجهات العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأكد أن جناح "أرض السعودية" يجسد مكانة المملكة المتنامية على خارطة السياحة العالمية، من خلال ما يعرضه من تجارب نوعية ووجهات متميزة تعكس التنوع الثقافي والجغرافي الذي تزخر به السعودية، مشيرًا إلى أن التعاون مع أكثر من (71) شريكًا يسهم في بناء شراكات إستراتيجية جديدة تدعم نمو القطاع وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار السياحي.
وأضاف أن المملكة تشهد زخمًا متزايدًا في الفعاليات والأنشطة السياحية، حيث تجاوز عدد الفعاليات خلال العام الماضي (1000) فعالية متنوعة، مبينًا أن الهيئة تعمل على مواصلة هذا النمو من خلال تطوير الوجهات السياحية وتوسيع نطاق الفعاليات في مختلف مناطق المملكة.
واختتم الحقباني، بالتأكيد على أن استمرار الاستثمار في مشاريع البنية التحتية السياحية وتوسيع شبكة الربط الجوي يسهمان في تعزيز مكانة المملكة وجهة عالمية مستدامة تستقبل الزوار على مدار العام، داعيًا شركاء السفر العالميين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع السياحي في السعودية والمشاركة في تشكيل مستقبله المشرق.
وتأتي هذه المشاركة بعد عام استثنائي سجلت فيه السعودية أرقامًا قياسية، حيث استقبلت في عام 2024 ما يقارب (116) مليون زائر وحققت إنفاقًا سياحيًا تجاوز (75) مليار دولار، وتؤكد هذه الأرقام على ريادة السعودية واحدة من أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم.