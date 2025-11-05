الهيئة السعودية للسياحة تفتتح جناح "أرض السعودية" خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي "WTM"

وتأتي هذه المشاركة بعد عام استثنائي سجلت فيه السعودية أرقامًا قياسية، حيث استقبلت في عام 2024 ما يقارب (116) مليون زائر وحققت إنفاقًا سياحيًا تجاوز (75) مليار دولار، وتؤكد هذه الأرقام على ريادة السعودية واحدة من أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم.