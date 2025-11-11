اعتماد "إعلان الرياض" في ختام الجمعية العامة للسياحة بوصفه خارطة مستقبل القطاع عالميًا

من جانبه، أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن المرحلة المقبلة ستنتقل من "الإعلان" إلى "التنفيذ"، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات والمنصات التي أُطلقت ستسهم في تنمية الاستثمارات، وتأهيل الموارد البشرية، وتسريع التحول الرقمي، وحماية التراث الثقافي والبيئي.