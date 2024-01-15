نمو ملحوظ... مطار الملكة علياء يسجل 1.4 مليون مسافر من الأردن للسعودية خلال عام 2023

وجاءت أبوظبي، عاصمة الإمارات، في المرتبة الأولى بعدد مسافرين بلغ 28 ألفاً، تليها وارسو في بولندا بواقع 20 ألفاً، ثم القاهرة (16.5 آلاف)، وصوفيا في بلغاريا (13.5 آلاف). أما أسطنبول في تركيا، فاحتلت المرتبة الخامسة بعدد مسافرين بلغ 13 ألف مسافر.