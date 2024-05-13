أسراب الفلامنجو في سماء عسير.. تحبس الأنفاس وتذهل المشاهدين

يُشار إلى أن طيور النحام، مثل غيرها من الطيور حول العالم، تهاجر طلبًا للغذاء، وبهدف التكاثر، إضافة إلى قضاء فصل الشتاء. وتسلك تلك الطيور طرقًا محددة، تمتد في الغالب عبر السواحل والجبال، وتحرص على تجنب الصحاري.