أسراب الفلامنجو في سماء عسير.. تحبس الأنفاس وتذهل المشاهدين

تتميز الطبيعة في المملكة العربية السعودية بتنوعها الكبير والجاذب للطيور؛ لهذا السبب ليس من المفاجئ معرفة أن أكثر من 500 مليون طائر مهاجر سنويًّا تُحلِّق فوق سماء السعودية.
ويعد النحام الوردي، أو الفلامنجو، من أبرز الطيور المهاجرة المسجلة في السعودية.
وتوجَد هذه الطيور في بعض المواقع الساحلية بمنطقة عسير، وقد وثَّقها المصور السعودي الهاوي في مجال "الدرون" علي مروعي، وفقًا لـ"سي إن إن" الأمريكية.
وفي المشاهد التي وثَّقها المصور السعودي يمكن رؤية أسراب من طيور الفلامنجو وهي تحلق فوق المياه زمردية اللون بشكل يستعرض انسجامها مع الطبيعة.
وقال "مروعي" إن مشهد طيور الفلامنجو يأسر النظر بألوانها الجذابة، وحركتها بشكل جماعي، حتى في طيرانها بشكل منظم.
ولتصوير هذه المشاهد الزاهية يلجأ مروعي للتخييم والنوم في بعض المواقع الساحلية، ويحرص على الاستيقاظ باكرًا لتوثيقها.
وأكد المصور أن الكثيرين عبَّروا عن دهشتهم عند رؤية هذه الطيور؛ إذ لا يعلمون عن أماكن وجودها.
ويهتم "مروعي" بتوثيق المناطق الطبيعية في السعودية، من جبال، وسهول، إلى جانب تصوير الجزر البحرية، والحياة الطبيعية التي تزدهر حولها.
يُشار إلى أن طيور النحام، مثل غيرها من الطيور حول العالم، تهاجر طلبًا للغذاء، وبهدف التكاثر، إضافة إلى قضاء فصل الشتاء. وتسلك تلك الطيور طرقًا محددة، تمتد في الغالب عبر السواحل والجبال، وتحرص على تجنب الصحاري.