خلال قمة مستقبل الضيافة.. صندوق التنمية السياحي يرسم خارطة الاستثمار السياحي

الجدير بالذكر أن مشاركة الصندوق في قمة مستقبل الضيافة، تأتي في وقت تتصدر فيه المملكة قائمة الأمم المتحدة في نسبة نمو السياح لعام 2023 وفق تقرير البارومتر الصادر عن الأمم المتحدة، بعد أن تمكن قطاع السياحة من تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بالوصول لـ 100 مليون سائح خلال عام 2023م، وذلك قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، وبإنفاق وصل إلى 135 مليار ريال من الزوار، مما أدى إلى رفع المستهدف لنحو 150 مليون سائح بحلول عام 2030.