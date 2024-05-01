خلال قمة مستقبل الضيافة.. صندوق التنمية السياحي يرسم خارطة الاستثمار السياحي

شارك صندوق التنمية السياحي كراعٍ مُمكّن في قمة مستقبل الضيافة المقامة خلال الفترة ما بين (29 إبريل - 1 مايو)، في مدينة الرياض، بحضور عدد من المؤثرين في قطاعي الضيافة والسياحة والمستثمرين وصناع القرار ورواد الأعمال من داخل المملكة وخارجها.
واستعرض الصندوق خلال مشاركته البرامج والخدمات والحلول التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها لتمكين الاستثمار في مجال الضيافة، ما يعزز من فرص الاستثمار السياحي كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، كما سلط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة وآليات جذب الاستثمار، بما يعزز من التنمية المستدامة والابتكار في قطاعي السياحة والضيافة في المملكة.
وشارك صندوق التنمية السياحي ممثلاً بالرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية بدر الحربش في جلسة حوارية بعنوان "مشاهد من النجاح: المشهد الترفيهي المزدهر في المملكة العربية السعودية لمواجهة التركيبة السكانية المتغيرة" سلط من خلالها الضوء على قصة نجاح المواسم السياحية في المملكة ودور الصندوق في تقديم التسهيلات والحلول المالية وغير المالية لجذب وتطوير الاستثمار السياحي والترفيهي، الذي تشهد أنشطته إقبالاً واسعاً طوال العام لا سيما خلال فترة المواسم السياحية في مختلف مناطق المملكة.
وأسهم الصندوق خلال القمة في توقيع اتفاقية ما بين مجموعة فنادق ومنتجعات IHG مع شركة رفاد العقارية كمُمَكن للإتفاقية، وهو أحد أدوار الصندوق التي يسهم من خلالها في تنمية العلاقة ما بين شركائه ودعمهم في الوصول لاتفاقيات مشتركة بهدف التمكين السياحي واستدامة أنشطة القطاع.
الجدير بالذكر أن مشاركة الصندوق في قمة مستقبل الضيافة، تأتي في وقت تتصدر فيه المملكة قائمة الأمم المتحدة في نسبة نمو السياح لعام 2023 وفق تقرير البارومتر الصادر عن الأمم المتحدة، بعد أن تمكن قطاع السياحة من تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بالوصول لـ 100 مليون سائح خلال عام 2023م، وذلك قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، وبإنفاق وصل إلى 135 مليار ريال من الزوار، مما أدى إلى رفع المستهدف لنحو 150 مليون سائح بحلول عام 2030.