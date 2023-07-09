عسير تتهيأ لصيف "بارد ممطر" وانطلاق موسم سياحي غير مسبوق

ينطلق موسم صيف عسير 2023 ، تحت شعار "بارد ممطر " بالعديد من الفاعليات السياحية المتنوعة، والتي تهدف لاستقطاب السياح المواطنين والمقيمين، ومن العالم، والاستمتاع بتراثها العريق وطبيعتها الساحرة وإبراز الصورة الحقيقية للمملكة كوجهة سياحية عالمية.