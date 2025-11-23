بعد التحذير الأمريكي.. شركات طيران تلغي رحلاتها إلى فنزويلا ولا رحلات مباشرة من السعودية
في تطوّر لافت لحركة الطيران باتجاه أمريكا الجنوبية، أعلنت عدد من شركات الطيران الدولية تعليق أو إلغاء رحلاتها إلى فنزويلا، وذلك على خلفية التحذيرات الأمنية الصادرة عن السلطات الأمريكية بشأن تدهور مستويات السلامة والمخاطر المحتملة التي تهدد الطائرات الأجنبية.
ويأتي هذا القرار وسط تصاعد القلق الدولي من الأوضاع الداخلية في فنزويلا، حيث نبّهت جهات أمريكية إلى وجود تهديدات قد تؤثر على الطيران المدني، ما دفع عدة شركات طيران عالمية لاتخاذ إجراءات احترازية شملت إيقاف الرحلات أو تعديل مساراتها أو تقليص عددها بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر متخصصة في قطاع الطيران أنه لا توجد أي رحلات طيران مباشرة بين المملكة العربية السعودية وفنزويلا، سواء من الرياض أو جدة أو الدمام، حيث تعتمد الرحلات المتجهة إلى العاصمة كاراكاس على الترانزيت عبر مطارات أوروبية أو أمريكية لاتينية مثل مدريد، باريس، إسطنبول أو ساو باولو.
وتُشير البيانات المتاحة إلى أن حركة الطيران بين الشرق الأوسط وفنزويلا تُعد من أضعف المسارات عالميًا، وذلك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة، بالإضافة إلى انخفاض الطلب السياحي واللوجستي، ما يعزز استمرار غياب الربط الجوي المباشر.
ويرجّح خبراء استمرار حالة عدم الاستقرار في الرحلات المتجهة إلى فنزويلا خلال الفترة المقبلة، في ظل التحذيرات المتواصلة وغياب المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الأمني، مؤكدين أن استئناف الرحلات الطبيعية يتطلب ضمانات دولية وبيئة تشغيل مستقرة.