بعد التحذير الأمريكي.. شركات طيران تلغي رحلاتها إلى فنزويلا ولا رحلات مباشرة من السعودية

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر متخصصة في قطاع الطيران أنه لا توجد أي رحلات طيران مباشرة بين المملكة العربية السعودية وفنزويلا، سواء من الرياض أو جدة أو الدمام، حيث تعتمد الرحلات المتجهة إلى العاصمة كاراكاس على الترانزيت عبر مطارات أوروبية أو أمريكية لاتينية مثل مدريد، باريس، إسطنبول أو ساو باولو.