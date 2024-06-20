"بوكينج" يحذّر: الذكاء الاصطناعي يزيد من تهديدات التصيد الاحتيالي بقطاع الضيافة.. وهذه نصائح للحماية

وشدّدت الخبيرة على أن هذه الخطوة الإضافية، رغم ما تتطلّبه من جهد إضافي، تبقى "إلى حد بعيد أفضل طريقة لمحاربة التصيد الاحتيالي، وسرقة بيانات التعريف". ونصحت المستخدمين بـ"عدم النقر على أي شيء يبدو مريبًا"، ودَعَتهم إلى "الاتصال بالجهة المالكة والمضيفين وخدمة الزبائن"، مفيدة بأنّ ثمة تعاونًا وثيقًا قائمًا بين موقع "بوكينغ" وغيره من الجهات البارزة في هذا القطاع.